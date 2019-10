Município de Campo do Brito recebe a caravana do Batalhão da Restauração

30/10/19 - 05:24:04

Nesta terça-feira, 29, a equipe técnica do Batalhão da Restauração, acompanhados dos residentes, fizeram uma grande mobilização de combate e prevenção às drogas na cidade de Campo do Brito.

O dia foi iniciado com um mini palestra para os atletas que receberam o fardamento do time como uma doação do Batalhão. Em seguida, toda a equipe partiu para a praça principal da cidade, onde foi montada uma estrutura para dar apoio aos moradores da região que desejassem maiores informações.

No local foi feita a exposição dos trabalhos manuais confeccionados pelos residentes, o acolhimento para familiares de dependentes químicos feito por uma assistente social e uma psicóloga, além de uma panfletagem nas principais avenidas da cidade comandada pelos timbaleiros do Batalhão da Restauração.

Com muito ânimo e disposição, o dia foi encerrado com a terceira caminhada para Cristo da cidade de Campo do Brito. O dia foi marcante para os residentes e para todos os moradores que se sentiram abraçados ao saber que podem contar com o apoio do Batalhão da Restauração.

Por Ane Isabele

Foto assessoria