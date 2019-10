Município de Indiaroba: Um novo pólo turístico do Estado

30/10/19 - 10:54:16

Distante cerca de 95 quilômetros de Aracaju e com uma população em torno de 20 mil habitantes, o município de Indiaroba é a porta de entrada de Sergipe para quem vem pela região Sul do Estado, pela conhecida Linha Verde.

Banhado pelos rios Real, Piauí, Cajazeiras e Saguim, o município vem caminhando a passos largos para se transformar em um grande potencial turístico do Estado.

Administrado pelo prefeito Adinaldo Nascimento (MDB), o município sonha com a obra de construção da Orla do Distrito do Pontal.

Pontal

Banhado pelo rio Real, o Distrito é um verdadeiro paraíso e encanta os visitantes pela calmaria das suas águas, pela sua tranquilidade e pela exuberância dos manguezais.

Com uma população estimada em torno de 2 mil habitantes, o Distrito pode se transformar em pouco tempo, no principal ponto turístico do Estado.

A construção da Orla (sonho da comunidade ribeirinha), com uma extensão de mil e oitocentos metros, vai alavancar o turismo no local com a geração emprego e renda, transformando o Pontal num novo pólo turístico da Região Sul do Estado, abrindo caminhos para a construção de pousadas, hotéis e resorts.

Terra Caída

O Distrito de Terra Caída, que é banhado pelo rio Piauí, cercado por um mangue exuberante e com uma população em torno de 1.200 habitantes, vai ganhar dentro dos próximos dias um calçadão e um novo canteiro central com pista para caminhada contribuindo para a mobilidade urbana e uma nova iluminação em toda sua extensão.

Ainda em Terra Caída, a Prefeitura vem trabalhando na busca de recursos para a recuperação do cais, construção da Orla e de um novo atracadouro, que vai alavancar ainda mais o turismo na região.

Distrito Convento

Desde o último mês de agosto que o município de Indiaroba, mais precisamente o Distrito Convento, vem recebendo atenção especial por parte do Iphan, da UFS e de dezenas de pesquisadores devido a descoberta de um sítio arqueólogo, e que vai mudar drasticamente a realidade do local e incrementar o turismo arqueológico na região.

O sitio foi descoberto com as obras de forma da Praça da Matriz. Ao começar as obras de reforma e pavimentação, verificou-se fragmentos de louça faiança e blocos em pedra calcária, vestígios arqueológicos relacionados ao Hospício Carmelita do século XVII.

A descoberta vai atrair pesquisadores e estudiosos de todo o país, como também de outros países, fortalecendo ainda mais o turismo no local.

Sede

Na última segunda-feira, 28, o prefeito Adinaldo assinou a ordem de serviço para a recuperação da Orla, criando novos espaços para os turistas e à população local.

Com uma extensão em torno de 150 metros a Orla vai ficar de cara nova.

Em seu primeiro mandato, Adinaldo tem feito em pouco mais de dois anos e meio o que não se fez nos últimos anos.

Com uma arrecadação mensal da ordem de R$ 3 milhões, o prefeito reabriu dez postos de saúde, a exemplo do Sete Brejos, Colônia Sergipe, Preguiça, etc; conclusão da Unidade de Saúde do Assentamento Joelia Lima, implantação de água nas comunidades, reforma de escolas a exemplo da Terra Caída, Pontal, e a construção em parceria com o governo do Estado da Escola Profissionalizante na área da Fruticultura e Pesca, com vaga para 500 alunos.

O governo também investiu em calçamento na sede e povoados, perfazendo uma média de cerca de três quilômetros em paralelepípedos e cerca de cinco quilômetros em asfalto.

Não se pode deixar de registrar a reforma de praças, aquisição de veículos, a exemplo de ônibus escolar e ambulância, implantação de iluminação em LED, e o pagamento em dia de todos os servidores municipais.

Nunca se fez tanto em tão pouco tempo.

Foto assessoria

Por Chico Freire