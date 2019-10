ACUSADO DE MATAR CRIANÇA E BALEAR GESTANTE É PRESO EM CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO

30/10/19 - 05:18:15

Policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar prenderam na tarde desta terça-feira (29) em Canindé do São Francisco, um homem identificado como José de Oliveira Mendonça Filho, o “Maguila” como é conhecido e que estava foragido da justiça desde 2018.

“Maguila” é acusado de assassinar uma criança e tentar contra a vida de outros três membros da mesma família que estavam no mesmo veículo à época.

Sobre as acusações, as informações são de que ele foi contratado para matar duas pessoas que estavam no veículo e iniciou os disparos contra o automóvel que possuía sete ocupantes. “Destes, quatro ficaram feridos, sendo uma gestante, que foi atingida na perna, e uma criança, que foi internada em coma, mas não resistiu e veio a óbito”, explica o delegado.

Já o tenente-coronel Victor Anderson, subcomandante do 4º BPM, explica que Maguila vivia em Canindé do São Francisco, onde teria uma loja de pet shop.