PMA ASSINARA FINANCIAMENTO DE R$ 300 MILHÕES COM O BID NESTA QUINTA-FEIRA

30/10/19 - 05:38:40

O prefeito Edvaldo Nogueira assinará nesta quinta-feira, 31, com o Banco Interamericano do Desenvolvimento (BID), o financiamento de R$ 300 milhões para obras em Aracaju, em solenidade que ocorrerá em Brasília. Em decorrência disso, o gestor reuniu os secretários municipais na tarde desta terça-feira, 29, para tratar do andamento das ações que a Prefeitura tem desenvolvido com o objetivo de atender as diretrizes estabelecidas pelo BID para que os projetos caminhem com celeridade.

“Fizemos uma reunião com o secretariado nesta tarde, pois o BID nos informou que assinaremos o contrato do financiamento de R$ 300 milhões nesta quinta-feira em Brasília. Estamos muito felizes, pois agora iniciaremos uma nova etapa, de muito trabalho, para iniciar os projetos efetivamente. Estes recursos serão aplicados em obras estruturantes, como a avenida Perimetral Oeste, a revitalização do Parque da Sementeira, além de escolas, unidades de saúde, praças e ecopontos”, afirmou o prefeito.

Edvaldo destacou ainda que a assinatura do convênio com o banco “é a concretização de um ano e meio de muito trabalho desenvolvido por nossa equipe na construção do projeto e no atendimento das regras do BID, além de ser também o resultado do esforço da gestão no ajuste das contas. “Mesmo num momento de crise, conseguimos captar estes recurso, fruto do nosso trabalho de adequação das contas municipais, de melhorar a avaliação da prefeitura junto ao Tesouro Nacional e pelo fato de a Prefeitura de Aracaju ser adimplente. Tem um trabalho hercúleo, mas sabemos que nos dará uma satisfação grande”, reiterou.

O Programa de Requalificação Urbana “Construindo para o futuro” prevê uma série de obras de infraestrutura em diversos bairros da cidade, sendo a principal delas a construção da avenida Perimetral Oeste, que desafogará o trânsito na avenida Euclides Figueiredo. O projeto inclui ainda a urbanização e melhoria das condições socioambientais e de infraestrutura na cidade, além da melhoria da mobilidade urbana. Também estão previstas a construção de 420 unidades habitacionais, escolas, equipamentos de saúde e praças e a revitalização completa do Parque Augusto Franco (Sementeira). A perspectiva é beneficiar 300 mil aracajuanos diretamente e mais 384 mil pessoas indiretamente.

Participaram da reunião os secretários Jefferson Passos (Finanças), Augusto Fábio Oliveira (Planejamento), Sérgio Ferrari (Obras), Antonio Bittencourt (Assistência Social), Carlos Cauê (Comunicação), Thiago Carneiro (Procuradoria-Geral do Município); Nildomar Freire (Chefia de Gabinete); Renato Teles (Transporte e Trânsito); Cecília Leite (Educação) e Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos).

Por Valter Lima

Foto Ana Licia Menezes