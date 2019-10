POLÍCIA MILITAR PRENDE DUPLA ACUSADA DE TRÁFICO DE DROGAS NO BAIRRO OLARIA

30/10/19 - 11:58:58

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha efetuaram na noite desta terça-feira (29) a prisão de dois homens suspeitos de tráfico de drogas na capital sergipana. Durante a ação, foram presos Odenilson dos Santos Lima, 24 anos; e Edgar Andrade Viana, 22 anos, no bairro Olaria, com maconha e munições.

Após o recebimento de uma informação anônima, os policiais militares foram até o bairro Olaria verificar a intensa ação de comércio ilícito de entorpecentes. Os policiais visualizaram inicialmente um suspeito que foi identificado posteriormente como Odenilson, que estava com quatro munições de calibre .32, e mais dois tabletes e seis invólucros grandes de maconha.

Durante a ação policial, Odenilson ainda informou que no pavimento superior da vila seu comparsa identificado como Edgar estaria também armazenando substâncias entorpecentes. Os radiopatrulheiros foram até o pavimento superior da vila e encontraram o segundo suspeito guardando cinco tabletes de maconha e dois pedaços menores do mesmo entorpecente, duas balanças de precisão e rolos de papel alumínio.

O caso foi conduzido à Central de Flagrantes e os suspeitos assumiram toda a propriedade da droga, bem como informaram que vendiam o entorpecente a mando de Carlos Alberto Martins Santos, que está preso.

Informações e foto BPRp