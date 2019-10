Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda lança Programa Mais Cidadania

30/10/19 - 15:37:18

A Prefeitura de Itaporanga d’Ajuda, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, lança nesta quinta-feira, 31, o Programa Mais Cidadania, que tem como objetivo conceder um benefício financeiro a título de política pública municipal de transferência de renda às famílias cadastradas em Programas Sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e do Trabalho. As famílias favorecidas receberão um benefício de R$ 100 (cem reais) no cartão Mais Cidadania para compra de alimentos em estabelecimentos credenciados no município.

A implementação do Programa é a efetivação de um compromisso do gestor com os munícipes, tendo em vista que proporciona mais dignidade as famílias de baixa renda que estão inseridas em cadastro social. Essas famílias terão a oportunidade de adquirir alimentos básicos que mais necessitam. As famílias contempladas fazem parte de cadastro social realizado pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho e se encontram em situação de vulnerabilidade pessoal e social. Para se enquadrar no programa, inclusive para manutenção do mesmo, é preciso cumprir alguns pré-requisitos como frequência escolar e vacinação das crianças em dia, além disso, serão ofertados cursos para que as famílias saiam desta linha da pobreza.

O programa gera um aquecimento da economia local, afinal toda essa renda será utilizada apenas no comércio do município. O Mais Cidadania foi instituído através da Lei Municipal Nº 603 de 2018, aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada pelo gestor municipal em fevereiro de 2018. A premissa básica do referido Programa é promover a complementação de renda de famílias em situação de vulnerabilidade pessoal e social onde a família receberá um benefício financeiro no valor de R$ 100,00 mensal, a fim de adquirir gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais do município.

Fonte e foto assessoria