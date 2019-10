PROFESSORES LOTAM GALERIAS DA ALESE PARA ACOMPANHAR VOTAÇÃO DE PROJETO

30/10/19 - 09:58:32

Professores das redes públicas de ensino lotam as galerias da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para acompanhar a votação de dois projetos do Poder Executivo, que serão apreciados e votados na manhã desta quarta-feira, 30, pelos deputados estaduais na Sala de Comissões Temáticas da Alese.

Entre as iniciativas estão: Projeto de Lei da deputada Diná Almeida que confere ao município de Tobias Barreto, o título de “capital sergipana dos bordados”; projeto do deputado Doutor Samuel que dispõe sobre a prática da equoterapia, no âmbito do estado de Sergipe e moção de aplausos de autoria da deputada Maria Mendonça a Marcos Franco, Osvaldo Franco e a Tereza Franco, pela inauguração do Aracaju Parque Shopping.

Ainda na pauta de votação estão: Moção de protesto do deputado Iran Barbosa em relação à política de privatização do governo federal intitulada de Plano Nacional de Desestatização (PND) que definiu como meta privatizar 17 empresas estatais e o projeto de lei do deputado Zezinho Guimarães que dispõe sobre a presença de psicólogo escolar nas redes públicas de ensino fundamental e médio, no âmbito do estado de Sergipe

Rede Alese

Foto: Jadilson Simões