Vereador cabo Amintas participa da procissão Em honra a São Judas Tadeu

30/10/19 - 05:30:02

Na noite desta segunda-feira, 28, o vereador Cabo Amintas (PTB) participou da procissão festiva que encerrou as homenagens a São Judas Tadeu, no Bairro América, em Aracaju.

Como tradicionalmente acontece todos os anos, uma multidão de fiéis tomou as ruas do bairro para celebrar o dia do santo que, segundo a Bíblia sagrada, foi um dos doze apóstolos de Jesus e, devido às suas virtudes e benfeitorias, foi canonizado pela Igreja Católica, ficando conhecido como o patrono das causas desesperadas e das causas perdidas.

Acompanhado de alguns assessores, Cabo Amintas esteve presente em mais um ano do ato religioso. Primeiro, assistiu à missa e depois seguiu em caminhada ao lado dos demais devotos. Ele destacou que sempre participa dessa celebração. “Para mim é uma felicidade estar presente na procissão tão maravilhosa e cheia de bençãos em homenagem a São Judas Tadeu. Todos os anos participo dessa festa religiosa que é, também, uma forma de fortalecer a fé”, afirmou Amintas.

Fonte: Assessoria de imprensa do vereador Cabo Amintas