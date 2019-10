Vereador denuncia a disputa de poder entre os articuladores das invasões de terras

30/10/19 - 13:12:20

No Grande Expediente, na quarta-feira, 30, o vereador Cabo Amintas (PTB) utilizou a Tribuna da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) para mostrar mais detalhes sobre as denúncias do esquema de invasões de terras.

Amintas iniciou seu discurso tratando dos detalhes sobre as brigas e discussões entre os líderes das invasões. Trocas de ameças por áudios de WhatsApp, com participação do já denunciado, ‘Buiú’ servidor público da Prefeitura Municipal de Aracaju.

“Atenção, Secretaria de Segurança Pública, é uma tragédia anunciada aquela invasão da Mangabeira. Estão chegando mais denúncias, vou reunir tudo para levar ao Ministério Público e estamos identificando os outros envolvidos. Quero saber se esse funcionário da prefeitura cumpre o horário dele lá, quem o nomeou e quem está acobertando esse esquema criminoso”, questionou o vereador.

O parlamentar recebeu áudios de denúncias da população que se sente acuada diante da briga pelo controle das invasões de terras em Aracaju e municípios próximos. É possível identificar pelo menos três líderes que disputam, Buiú, Maurício e Paulo. Em linguajar popular, Paulo se queixa que Buiú quer controlar tudo na favela, até os dias que as pessoas devem estar lá, não podendo sair aos domingos, como se fosse uma prisão, uma opressão e afirma que ninguém vai tirar sua liberdade, pois o povo que deve decidir quem vai ficar à frente da comunidade. Falou também em possíveis votos dele e sua família no candidato que ele apoiar.

Em seguida, recebe as respostas de outros líderes e trocam ameças. “(…) Nós está correndo aqui desde o começo, não queira passar rasteira que nós não cai. Se nós cair, cai muita gente junto”, ameaçou um dos articuladores das invasões de terras.

Amintas comentou sobre os áudios e os perigos que representam esses grupos para a população de bem que vive na região da Mangabeira. “Teve um momento que pensei ouvir aqueles áudios de presidiários. Eu, assim como o vereador Cabo Didi, que já trabalhou na localidade, já descobrimos carros enterrados, mortos incendiados, vejam a que ponto está a situação ali e ainda tem gente caminhando para pedir votos. O mais grave de tudo isso é ter um servidor público que tem seu salário desde 2017, início da gestão, envolvido no esquema, o Buiú. As ameaças estão aí, a briga pelo poder pode acabar em morte, nós sabemos do que os invasores de terra são capazes. Vou levar as provas para o Ministério Público e para a Secretaria de Segurança Pública, nós temos que dar um basta nesses esquemas. O governo e a prefeitura devem buscar alternativas para as moradias dessas pessoas, mas não invadir terras nesse esquema criminoso e sabemos que existe até tráfico de drogas naquela região”, declarou.

Após ceder Apartes aos vereadores Cabo Didi (sem partido) que o apoiou, Isac (PCdoB) e Camilo (PT) que também apoiaram a opinião de Cabo Amintas quanto a responsabilidade do Poder Público sobre as moradias da comunidade, mas discordaram em criminalizar o movimento social.

Amintas voltou a afirmar que a invasão de terras no Brasil virou um negócio. “O vereador Isac fez um discurso mas não diz o nome da família que ele afirmou ter o monopólio de terras aqui, que ninguém denuncia porque são ricos e poderosos. Nem Isac denuncia porque não tem coragem, tem medo de deixar de aparecer na imprensa sergipana. Como eu que fui cortado da imprensa há mais de seis meses”, contou.

Para concluir, o parlamentar deixou claro que está tratando de uma questão de segurança pública. “A questão que estou tratando envolvem crimes que podem vir a acontecer na Mangabeira, são ameaças e uma disputa pelo poder. É uma disputa porque existe tráfico de drogas lá dentro, a polícia sabe, age, mas fica difícil agir porque o local tomou uma proporção de cidade, declarou Amintas.

Por Evenilson Santana

Foto Gilton Rosas