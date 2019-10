Virada Cultural promete agitar o final de semana em Aracaju

30/10/19 - 15:52:41

No próximo final de semana, dias 1, 2 e 3 de novembro, a capital sergipana vai receber a Virada Cultural, que será realizada no Parque dos Cajueiros com entrada franca. O evento que faz parte do V Festival Sergipano de Artes Cênicas conta com atrações de peso, a exemplo da banda reação, Siba, Sandyalê, Ave Sangria, Orquestra Sinfônica de Sergipe, dentre outros. Além das atrações musicais, espetáculos teatrais e apresentações de dança, o evento terá Feirinha do Parque com Praça de Alimentação e barracas para venda de artesanato. A Virada Cultural tem o patrocínio do Ministério da Cidadania, da Secretaria Especial da Cultura e do Fundo Nacional da Cultura – com realização do Governo do Estado de Sergipe, através da Fundação de Cultura e Arte Aperipê.

E para já ir entrando no clima do evento, de 29 a 31 de outubro, das 14 às 18 horas, no Centro de Criatividade, tem a Pré-Virada com a Oficina Mercúrio Líquido – ceder, resistir e gozar a cidade – atividade que vai envolver pessoas de toda a comunidade. Essa oficina vai expressar os resultados dessa atuação através de uma intervenção urbana programada para a próxima quinta-feira, 31 de outubro no Calcadão da João Pessoa.

Sobre o evento

A Virada Cultural é um evento com atrações diversificadas, voltado para todos os gostos e realizado num espaço público que começa a ser revigorado: o Parque dos Cajueiros, um lugar bonito, aberto, cercado de vegetação exuberante e de equipamentos de lazer. A programação da Virada Cultural apresenta atrativos para toda família e quem chegar mais cedo ao local de realização terá atrações diversificadas para atender ao público de todas as idades, inclusive às crianças.

Confira a programação:

Dia 01/11 (Sexta-Feira)

16h – Feirinha do Parque

19h – Abertura da Exposição “No Palco, em Cena”

19h20 – Insaltos – Espaço Coreográfico Playsom Kika Medeiros

20h – Banda Reação (SE)

22h – Siba (PE)

Dia 02/11 (Sábado)

15h – Feirinha do Parque

17h – Maratona Sergipana de Dança

19h30 – Pole Dance Stúdio XIX

21h30 – Studio de Danças Hayffa Manzato

21h45 – Ori Tiar Tribe Ana Kadosh

22h – Ave Sangria (PE) – Vendavais

Dia 03/11 (Domingo)

15h – Feirinha do Parque

16h – Espetáculo “Fabular” – Cia Trem Bão (Livre para todas as idades)

17h – Orquestra Sinfônica de Sergipe

18h30 – Intervenção das Bruxas do Cangaço – Hip Hop Feminino

19h – Sandyalê (SE) – lançamento Árvore Estranha

Foto: Pitty Reis