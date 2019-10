SINTESE DIZ QUE GOVERNO FEZ MANOBRAS PARA APROVAR PROJETO NA ALESE

31/10/19 - 09:10:05

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Sergipe (Sintese), professora Ivonete Cruz, voltou a criticar o projeto de lei do Governo do Estado e que foi aprovado nessa quarta-feira (30), na Assembleia Legislativa.

O Projeto cria o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe (SAESE) e o Programa “Alfabetizar Pra Valer”, foi aprovado em regime de urgência.

Ivonete Cruz afirma que “um projeto como esse, que tem impacto direto na vida dos professores não podia ter sido aprovado assim às pressas, quem a discussão necessária”, disse a professora.

Antes da votação do Projeto, professores tiveram dificuldades para entrarem na Alese, já que desde o inicio da manhã, as galerias estavam lotadas. “Pela primeira vez desde a redemocratização do país que os professores e professoras são impedidos de entrar na Assembleia Legislativa. Isso é um desrespeito com aqueles que estão no chão da escola” afirmou a presidenta do Sintese, professora Ivonete Cruz.

Sobre o que disse a professora Ivonete, sobre as dificuldades para adentrar à Alese, a assessoria emitiu uma nota informando que “a instituição respeita todos os cidadãos sergipanos, e está focada na melhoria da educação pública, que o próprio síntese em suas avaliações considera como uma das piores do Brasil, e os dados dos indicadores nacionais de Educação, como demonstrado durante a sessão, pelo deputado estadual Zezinho Guimarães ratificaram. Todos os deputados e deputadas estaduais são conscientes de que é preciso tomar atitudes urgentes para mudar o quadro atual. Nesta quarta-feira, a maioria entendeu que os Projetos de Lei encaminhados pelo governo deveriam ser aprovados e assim o fizeram. A Casa respeita do mesmo modo, a decisão dos deputados e deputadas que votaram pela rejeição dos Projetos. Isso é democracia”, diz assessoria da Alese.