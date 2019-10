Acusado de tráfico reage à prisão e morre em troca de tiros

Mais um homem acusado de tráfico morre após resistir à ação policial e trocar tiros na manhã desta quinta

As informações são de que o homem identificado como Maycon Nunes da Silva, conhecido como “Zé do Alho”, acusado de tráfico e homicídio no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro resistiu à prisão na manhã desta quinta-feira (31), trocou tiros com policiais do Getam e morreu. Já seu irmão acabou sendo preso.

Em poder da dupla a polícia encontrou uma pistola calibre 380, uma escopeta caseira calibre 44, maconha, cocaína e balança de precisão.

Segundo informações passadas pela polícia, “Zé do Alho” possui vasta ficha criminal.

Com informações de Sandoval Noticias