Baile da Bruxa- Evento de gala realizado por Quem e Marie Claire acontece nesta quinta-feira (31), em São Paulo, com show de Ludmilla e bruxas como Mariana Ximenes e Isis Valverde

31/10/19 - 16:40:17

São Paulo vai tremer: a primeira edição do Baile da Bruxa, gala organizada por Quem e Marie Claire celebrando a liberdade, força e poder das bruxas que viraram símbolo do movimento feminista e da cultura pop, acontece na noite desta quinta-feira (31), no Hotel Four Seasons. Exaltando mulheres poderosas e glamourosas, o evento conta com 16 bruxas, como Paolla Oliveira, Marina Ximenes, Isis Valverde e Cleo, e show de Ludmilla com abertura de Lellê.

Realizado por uma equipe feminina que vai das atrações à mixologia – a cenografia, por exemplo, é assinada pela agência Ogi Creative Hub, formada inteiramente por mulheres -, o Baile da Bruxa não é uma festa de Halloween, e o dress code é roupa de gala ou fantasia de luxo.

Durante o evento, os convidados vão poder dançar ao som de Lellê, que abre a noite seguida de Ludmilla. A vencedora do prêmio Multishow de Cantora do Ano leva ao palco o mesmo show que fez sucesso no Rock in Rio 2019. Ao longo da noite, três DJs animarão a pista: Ana Wainer, Milían Dolla e Giu Viscardi.

Com cobertura ao vivo do GNT – a partir das 22h30, no Youtube e das 23h pela TV -, o Baile da Bruxa terá ainda projeções, performances de dança e música e atividades místicas e sensoriais como leitura de mapa astral, mapa numerológico, tarô, pêndulo e fitoterapia para entreter os convidados. O baile é um oferecimento Avon, marca referência em beleza que no mesmo dia organiza a 24ª edição do Prêmio Avon de Maquiagem. A cobertura completa da premiação, que acontece antes do Baile da Bruxa também no hotel Four Seasons, estará no site e nas redes sociais de Quem e Marie Claire.

