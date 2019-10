Bom Sucesso- Diogo arma e provoca morte no elevador da Prado Monteiro. Advogado aproveita a manutenção para colocar plano em prática

Diogo (Armando Babaioff) está sempre com seus planos de enriquecer às custas da saúde de Alberto (Antonio Fagundes) e do casamento com Nana (Fabiula Nascimento) em risco. Willian (Diego Montez) já sabe da relação dele com Gisele (Sheron Menezzes) há muito tempo, e Yuri (Marcello Melo Jr.) também desde que flagrou o casal junto no Réveillon dos Prado Monteiro. Para tentar manter seu segredo seguro, o advogado vai aproveitar o evento de despedida do loiro na editora.