Campanha Papai Noel dos Correios será aberta dia 14 em Sergipe

31/10/19 - 12:48:38

Uma das campanhas de solidariedade mais aguardadas do ano, o Papai Noel dos Correios será lançado oficialmente nesta segunda-feira (4), na brinquedoteca do Hospital GRAACC, em São Paulo (SP). A chegada do Papai Noel dos Correios acontecerá na presença de 200 crianças que estão em tratamento no hospital e será acompanhada pelo presidente dos Correios, Floriano Peixoto. Cada estado tem um cronograma específico. Em Sergipe, a abertura da campanha está marcada para o próximo dia 14, às 15h, no hall da Agência Central dos Correios (rua Laranjeiras, 229, Centro – Aracaju). A partir dessa data, as cartas escritas pelas crianças estarão disponíveis para adoção.

Como ocorre há alguns anos, em Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros, a coordenação estadual da campanha só aceita cartas entregues por escolas da rede pública indicadas pelas secretarias de Educação, além instituições como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Os estudantes devem estar cursando até o 5º ano do ensino fundamental. Apenas no interior do estado, as agências de Correios receberão, entre os dias 4 e 25 de novembro, cartinhas de crianças da sociedade com até 10 anos de idade. Nesse caso, as cartas devem estar em envelopes com nome e endereço completo para entrega dos presentes. Não é necessário selar. São aceitos pedidos de brinquedos em geral, roupas, calçados e material escolar.

Assim como na última edição, será possível adotar cartinhas pela internet em 11 capitais: Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e região metropolitana de São Paulo. Para realizar a adoção online, basta acessar o blog da campanha (http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios). A entrega do presente deve ser feita pelo padrinho no ponto indicado pelos Correios, que levarão o presente até a criança. O período da adoção online vai de 11/11 a 29/11/2019.

30 anos

Em 2019, a maior ação de responsabilidade social dos Correios completa 30 anos de existência. Ao longo dessas três décadas, a campanha conseguiu atender ao pedido de mais de 6 milhões de cartinhas – muitas delas com histórias emocionantes. Essa corrente do bem une esforços da empresa, empregados e voluntários da sociedade para atender, dentro do possível, aos pedidos de meninos e meninas que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Em Sergipe, somente no ano passado, foram distribuídos 8 mil presentes.

A campanha Papai Noel dos Correios nasceu pela iniciativa de alguns empregados que, durante a rotina de trabalho, no final do ano, recebiam cartinhas escritas por crianças destinadas ao Papai Noel, mas sem endereço. Sensibilizados, alguns deles resolveram adotar as cartinhas e enviar os primeiros presentes. Com o passar do tempo, a ação foi ganhando maior proporção e acabou se transformando em um projeto corporativo dos Correios.

Funcionamento da campanha

A adoção pelos padrinhos é feita da mesma maneira em todo o Brasil: as cartinhas enviadas pelas crianças são lidas e selecionadas por uma equipe dos Correios. Em seguida, são disponibilizadas nos pontos de adoção, que funcionam em unidades da empresa. Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog da campanha. Os presentes são recebidos nos pontos de entrega divulgados pelos Correios para que, posteriormente, os carteiros realizem a distribuição.

Também é possível o apadrinhamento por instituições que queiram ser parceiras da iniciativa, a exemplo de empresas privadas e órgãos públicos. Não é permitida a entrega direta do presente e, para assegurar a observância desse critério, o endereço da criança nunca é divulgado ou informado ao padrinho. As datas, locais e horários da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 podem variar em cada estado. Todas as informações podem ser obtidas no blog http://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios, que estará disponível a partir do lançamento nacional da campanha.

Acompanhe as histórias, os personagens e os principais momentos da Campanha Papai Noel dos Correios 2019 nas redes sociais oficiais da empresa @Correiosbr; @correios; correiosoficial

Fonte e foto assessoria