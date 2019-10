CASAL TENTA ASSALTAR MICRO-ÔNIBUS E É ESPANCADO PELOS PASSAGEIROS

31/10/19 - 15:06:19

Quatro pessoas ficaram feridas durante uma tentativa de assalto a um micro-ônibus, próximo à entrada do Povoado Calumbi, em Nossa Senhora do Socorro, no final da manhã desta quinta-feira (31).

As informações são de que o casal estava armado com um facão e ao anunciar o assalto feriram o cobrador do ônibus.

O casal foi detido por um dos passageiros, retirado do veículo e linchados. Já as vítimas foram socorridas por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).