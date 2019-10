Começa nesta sexta-feira na Orla da Atalaia em Aracaju o XV Eneva

31/10/19 - 16:30:31

Já está tudo pronto para a realização do maior encontro de carros antigos do Nordeste, o XV Eneva (Encontro Nordestino de Veículos Antigos).

O evento que começa nesta sexta a partir das 18:30 hs, na Praça de Eventos da Orla da Atalaia, deve receber mais de 250 participantes de todo o Nordeste e parte das regiões Sul e Sudeste.

A exposição conta com a participação de carros dos anos 20 aos anos 90 e é promovido pelo Clube de Veículos Antigos do Farol.

“Vamos promover em Aracaju, o maior evento dessa natureza, que é um dos maiores encontros de carros antigos do Brasil, consolidando a participação direta de Sergipe nesse seguimento”, assegurou Naelson Resende presidente do Clube de Veículos Antigos de Sergipe – Antigos do Farol – CAF, que já começou a recepcionar os participantes que estão chegando.

Secom/CAF