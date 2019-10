Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe irá realizar novas eleições

31/10/19 - 14:25:49

A Associação Brasileira de Contabilidade estará realizando eleições para escolher seus novos representantes e convida toda a sociedade a conhecer o trabalho de um Contador, bem como exercer o seu direito de votar.

1-PRIMEIROS PASSOS DOS CONTABILISTAS

O CRC irá criar o escritório parceiro, ou seja, condições de trabalho para os profissionais que estejam iniciando na profissão de Contabil.

2-Tecnologia tempestivamente

Criação de equipe técnica para assessorar os contabilistas às suas obrigações acessórias e principais.

3-Qualidade de vida

Dispõe uma comissão pronta para ouvir os contabilistas à respeito dos desafios da profissão.

4-Contabilista Social

Fortalecer a classe contábil, contabilistas unidos, classe contábil forte.

5-Contabilista Social 2

Divulgação da rotina de trabalho do contabilista para a sociedade; com apresentação em palestras e stands em feiras livres.

6-Pacto Social com Contabilistas

Buscar convênios com empresas prestadoras de serviços, comerciantes e fabricantes em busca de descontos especiais para contabilistas devidamente registrados.

7-CRC e Contabilistas Juntos

Criação de fórum no site do CRC com perguntas e respostas dos principais assuntos do cotidiano do contabilista.

8-SOS palestra

O CRC disponibilizará no site um local para os contabilistas solicitarem palestras e a partir desse momento liberar uma enquete com palestras mais solicitadas.

9-Formar futuros conselheiros

Oportunidade para os recém-formados na área trabalharem junto aos conselheiros na renovação do CRC/SE

Fonte assessoria