Domingo tem manifestação contra legalização do plantio de drogas no Brasil

31/10/19 - 09:46:18

No próximo dia 03, às 15h, todo o Brasil estará se mobilizando em manifestações para que as famílias de todo o país se posicionem contra o julgamento que está para ser feito pelo STF, pautado para o próximo dia 6 de novembro.

O julgamento visa a legalização do plantio de drogas no Brasil, onde as substâncias da maconha são utilizados para fins medicinais. Diante da cultura do país e do crescimento da criminalidade, esta legalização deve ser repensada para que não tenhamos mais jovens viciados no futuro.

A produção da droga já é feita em outros países, onde o resultado foi desastroso. Vista a sua camisa branca e entre nesta luta! Pela família e contra as drogas!

Em Sergipe, o deputado estadual capitão Samuel Barreto criou e mantém entidade que atende e recupera dependentes químicos. O deputado tem efetuado diversos encontros na capital e no interior do estado.

Samuel se posicionou contra a liberação da droga e afirma que “isso vai trazer muitos problemas para as famílias. O que nós queremos é que se faça uma orientação para tirar os jovens das drogas. O viciado está doente e precisa de ajuda e por conta disso, estamos recuperando muitos jovens que inclusive já voltaram a sua vida normal, inclusive trabalhando com carteira assinada”, disso o parlamentar.

Veja a programação da manifestação em Aracaju

Local: Mirante da 13 de julho.

Data: 03 de Nov (Domingo)

Horário: 15h