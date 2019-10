É de Sergipe Mulher reúne empresárias no “Café com elas”

31/10/19 - 13:34:19

Cerca de 20 empresárias participaram, na quarta-feira, do Café com elas, um encontro promovido pelo É de Sergipe Mulher, cujo objetivo foi agregar conhecimento e fazer network com o público feminino. A empresária Rose Garcia, diretora administrativa do portal Só Sergipe, participou do evento. Durante o Café com Elas, que aconteceu na Casa Planejar, na avenida Jorge Amado, no bairro Garcia, a jornalista Ingrid Seemann e a digital influencer, Sol Meneghini falaram sobre suas experiências como empreendedoras e deram dicas importantes às empresárias.

A jornalista Ingrid Seemann, que também é consultora de imagem, foi buscar na sabedoria do filósofo chinês Confúcio, uma expressão popular bastante conhecida para reforçar a importância das pessoas estarem bem apresentadas nos seus respectivos empreendimentos: “uma imagem vale mais que mil palavras”. Segundo Ingrid, “as pessoas compram o que elas veem, portanto, a imagem fala muito e é importantíssima”. Ela ressaltou que “as pessoas são o cartão de visita da empresa. Sua imagem fala do seu estilo vida”.

Há 15 anos trabalhando com as redes sociais, a digital influencer Sol Meneghini disse que venceu o câncer em 2015, é mãe de uma criança autista e faz consultoria online para atletas do mundo inteiro. Com 282 mil seguidores do Instagram, @someneghini alertou às empresárias que não comprem seguidores para redes sociais e orientou que elas apresentem bem o produto que querem vender. Sol também falou um pouco de sua rotina e sua atuação como personal trainer, coach de emagrecimento e hipertrofia, modelo e nutrição.

Depois das palestras, cada uma das empresárias falou um pouco de suas empresas. Coube à diretora administrativa do Só Sergipe, Rose Garcia, discorrer sobre o portal, que tem como foco dar visibilidade às empresas sergipanas, mostrando o que produzem e como geram emprego e renda para o Estado. Ela disse, também, que hoje, o Só Sergipe é uma empresa parceira da plataforma de notícias Factiva, pertencente a Dow Jones. “Todas as matéria produzidas pelo site vão para essa plataforma global”, ressaltou.

Lema

Antes do bate-papo com Ingrid Seemann e Sol Meneghini, a empresária Fabiana Marcolino, proprietária da Casa Planejar, deu as boas vindas às mulheres que participaram do Café com Elas e agradeceu às coordenadoras do É de Sergipe Mulher pela escolha da sua empresa.

Ao agradecer a Anne Danielle, Xiquinha Ribeiro e Ingrid Daboit que estão à frente do É de Sergipe Mulher, Fabiana Marcolino elogiou o objetivo do movimento que é integrar pessoas, fazer network e fechar negócios. Além de dirigir a Casa Planejar, Fabiana administra a Metal Aracaju e em breve estará inaugurando uma loja de roupas masculinas e femininas.

Anne Danielle, por sua vez, falou da acolhida na Casa Planejar e destacou os três lemas que norteiam o É de Sergipe: qualidade, atendimento e preço bom. “Pretendemos manter um círculo virtuoso e termos mais associados de qualidade. Precisamos dos empresários e empresárias sergipanas em nosso movimento para que todos cresçamos juntos”, afirmou Anne Danielle.

Para ela, o movimento É de Sergipe “está no rumo certo” e lembrou da determinação do presidente da entidade, Lincolin Amazonas. “Não fosse a coragem do Lincolin, não estaria dando tão certo. Somos um grupo de empresários que faz questão de ajudar uns aos outros. Estamos juntos lutando para que nosso dinheiro fique aqui. A economia do nosso Estado não está boa e nós temos que fazer a nossa parte, pois não podemos esperar pelo governo”, frisou Anne Danielle.

Fonte e foto assessoria