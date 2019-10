Escola firma parceria com a Universidade Federal do Estado de Sergipe

31/10/19 - 05:00:03

Na última sexta-feira a comunidade do Centro de Excelência 28 de Janeiro, situado no município de Monte Alegre de Sergipe, recebeu a visita de professores e estudantes do Campus do Sertão UFS. Na ocasião foi dado início ao projeto “Ética e Biodiversidade” coordenado pela professora Dra. Fabiana Oliveira em parceria com professores e estudantes da escola de educação básica.

O projeto envolverá os membros do Clube Protagonista “Escola Verde” por estes buscarem criar um ambiente de harmonia entre o ser humano e a natureza e os professores das seguintes áreas: Biologia, Filosofia, Geografia, Sociologia e Língua Portuguesa. Além desses membros, haverá a participação dos acadêmicos e professores dos cursos ofertados no Campus do Sertão UFS (Agroindústria, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia).

Vale ressaltar que a proposta é orientar os estudantes a olharem para o meio ambiente de modo mais cidadão, buscando respeitar e preservar os ambientes e as espécies como a abelha. Na ocasião houve oficina de produção de ninho para as abelhas, exposição e rodas de conversas. Foi uma manhã muito significativa a todos.

A professora Fabiana ressaltou o quanto é importante a Universidade está presente no chão da escola básica produzindo ciência. A diretora do Centro de Excelência, Thaise Muller, enfatizou a importância da parceria com a UFS para a troca de saberes e o estreitamento dos laços entre educação básica e ensino superior, possibilitando novos olhares para a juventude. O próximo passo é avaliar as áreas internas da escola para a implantação da horta e do jardim.

É nesse caminho que podemos tornar os nossos aprendizes mais conscientes da sua ação enquanto seres humanos em prol da harmonia do homem com a natureza.

Por Profº Carlos Alexandre N. Aragão