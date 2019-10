FRENTE UNIFICADA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA É CRIADA EM SERGIPE

Primeiro Ato de Luta Unificado ocorrerá no dia 13 de novembro

Na tarde desta quarta-feira, 30, diversas categorias representativas de profissionais de Segurança Pública estiveram reunidas na sede da Associação Militar Única com o objetivo de criar em Sergipe a Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública. O grupo é composto por sindicatos e associações que representam interesses de policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, papiloscopistas, agentes penitenciários, peritos criminais e agentes socioeducativos.

O objetivo da Frente Unificada é a criação de uma agenda conjunta e permanente de mobilizações frente ao Governo do Estado na luta pela resolução de problemas que atingem os profissionais de Segurança Pública. “Cada categoria conta com suas lutas individuais e isso é natural que permaneça existindo, entretanto o momento em Sergipe é tão sério que os sindicatos e associações representativas de profissionais de Segurança Pública perceberam que os problemas precisam ser abordados perante a sociedade de forma conjunta. Neste primeiro encontro foram estabelecidos três pontos observados como bandeiras de luta prioritárias da Frente Unificada: reposição inflacionária, reestruturação das carreiras e melhoria das condições de trabalho nas instituições”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE), uma das entidades que integra a Frente Unificada.

A Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública contará com reuniões semanais. Houve durante esse primeiro encontro o entendimento conjunto que o Governo de Sergipe tem sido omisso em relação a diversos problemas relacionados à área da Segurança Pública e que o diálogo com o governador Belivaldo Chagas precisa ocorrer sem interlocutores.

Para o sargento Robson Santos, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Sergipe, o objetivo maior da Frente Unificada é trazer melhorias para as diversas áreas da Segurança Pública. “Nós queremos trazer resultados positivos para a sociedade no campo da redução da violência e da criminalidade, mas isso somente será possível se houver investimentos nas condições de trabalho dos operadores de Segurança Pública e valorização destes profissionais”, comentou o policial militar.

Segundo informações do coronel da Polícia Militar Adriano Reis, presidente da Associação dos Oficiais Militares de Sergipe (Assomise), o Governo de Sergipe não tem dialogado com as associações militares. “Os policiais e bombeiros militares também estão passando por diversos problemas. Houve um início de diálogo com o Governo do Estado mas não se avançou em nenhuma negociação. Então agora estamos observando pleitos similares entre os operadores de Segurança Pública e é nesse contexto que a Frente Unificada está surgindo”, comentou o oficial da PM.

Ato de Luta Unificado

Como primeiro passo rumo à luta coletiva, a Frente realizará um Ato de Luta Unificado no próximo dia 13 de novembro, em local e horário que serão informados às categorias envolvidas e à imprensa em breve. A mobilização conjunta terá como objetivo apresentar à sociedade um diagnóstico com todos os problemas relacionados às condições de trabalho nas respectivas instituições.

Entidades participantes

Estiveram presentes neste primeiro encontro Adriano Bandeira presidente do Sinpol/SE; sargento Vieira, presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe (Amese); sargento Robson Santos, presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Sergipe; coronel Adriano Reis, presidente da Assomise; cabo Willanês dos Santos e cabo Alexandro, presidente e vice-presidente da Associação Militar Única; subtenente Elisângela Bonifácio, presidente da Associação Integrada de Mulheres da Segurança Pública em Sergipe (Asimusep); papiloscopista Eziel Oliveira, presidente do Sindicato da Polícia Técnica de Sergipe (Sinpoltec); guardas prisionais Wesley Alves e Gilterlan Celestino, presidente e diretor do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da Sejuc de Sergipe (Sindpen); sargento Alex Lima, representante da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Sergipe (Aspra). Outros sindicatos já mencionaram interesse em aderir à Frente Unificada e se farão presentes no próximo encontro do grupo.

