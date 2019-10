Governo e Unit possibilitam uso da plataforma Google for Educacion em escolas

Iniciativa que vai beneficiar todas as escolas estaduais de Sergipe começa a tomar forma. Para ser aplicado nas escolas, os professores, coordenadores e técnicos da Seduc participarão de formação continuada, constituída de três módulos, com o objetivo de capacitar replicadores

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) firma parceria com a Universidade Tiradendes (Unit) para disponibilizar aos alunos da Rede Estadual a plataforma Google for Educacion, tecnologia desenvolvida com o objetivo de facilitar o trabalho de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, a qualquer hora e a partir de qualquer dispositivo móvel conectado à internet. O projeto será implantado de maneira experimental a partir de 2020 em quatro escolas-piloto, são elas: Colégio Estadual Leão Magno Brasil, em Nossa Senhora do Socorro, que já conta com kit (Chromebooks) disponibilizado pela universidade, além dos Centros de Excelência Secretário Francisco Rosa e Vitória de Santa Maria, e o Colégio Estadual Barão de Mauá, unidades localizadas em Aracaju.

Ferramenta desenvolvida para estimular a colaboração, comunicação e criatividade, o Google for Education dá aos professores a liberdade de passar mais tempo personalizando a experiência de aprendizagem e menos tempo a gerenciando. Os alunos podem aprender a resolução de problemas do século XXI e as habilidades que usarão nas carreiras futuras, com recursos de acessibilidade que ajudam todos os alunos a terem o melhor desempenho possível.

Segundo o professor José Ricardo de Santana, superintendente executivo da Seduc, a iniciativa provocará uma mudança de paradigma na rotina dos estudantes da escolas estaduais e dará mais dinamismo às atividade em sala de aula. Ele reitera que a parceria também promove um dos pilares da valorização da educação pública, que é a formação continuada para os professores, proporcionando possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir da ferramenta.

Na Seduc, o projeto será coordenado pelo Departamento de Educação (DED), por intermédio da Divisão de Tecnologia de Ensino (Dite). De acordo com a coordenadora do serviço, professora Geiza Lessa, a iniciativa será implantada da seguinte forma: Entre novembro e dezembro de 2019, professores e coordenadores das quatro escolas-piloto, além dos técnicos da Dite e Coordenadoria de Informática, participarão da formação continuada. De 2020 a 2022, as outras escolas também receberão a capacitação e, simultaneamente, já começam a trabalhar a ferramenta em sala de aula.

Ela ainda destaca que o Google for Educacion disponibiliza uma série de benéficos aos professores e alunos que usarão a ferramenta. “Nessa plataforma estão disponíveis o Google Forms e o Classrom, direcionados à atividade educacional. Lá é possível o professor estruturar sua aula, disponibilizar materiais para estudos; os alunos poderão realizar atividades online, e o próprio sistema já corrige e fornece a nota, proporcionando o resultado final, que é o desempenho desse estudante para acompanhamento do professor”, explicou Geiza Lessa.

Formação continuada

A partir do mês de novembro, estendendo-se até dezembro, os professores iniciarão a capacitação, organizada em três módulos. Serão 161 profissionais capacitados, sendo 153 professores e coordenadores das escolas estaduais; seis técnicos da Dite, que serão os replicadores; e dois técnicos da Coordenadoria de Informática da Seduc/Sergipe Parque Tecnológico (Codin/Sergipetec).

As aulas serão ministradas por especialistas da empresa norte-americana Google e acontecerão na Unit – Campus Aracaju Farolândia. Antes do início do curso, reuniões de alinhamento estão sendo desenvolvidas pela equipe da Dite com o objetivo de socializar todo o percurso do projeto aos professores e gestores, além de técnicos do Serviço de Ensino Médio (Semed) e Núcleo de Gestão das Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (Ngeti).

