Guerra entre Globo e Bolsonaro

31/10/19 - 00:02:22

Diógenes Brayner – [email protected]

A Rede Globo de Televisão sempre foi um espinho encravado entre as unhas daqueles que se opuseram, de alguma forma, a tantos outros Governo, principalmente no período da ditadura. A Globo teve um crescimento desproporcional em relação às suas concorrentes. Não há convicção de que tenha sido apenas por competência ou por uma programação que ultrapassava o seu próprio tempo. Fala-se em altos financiamentos e complacência com erros, equívocos e até ilícitos praticados por quem apoiava e. lógico, lhe pagava.

A Globo sempre foi de direita. Um posicionamento que jamais deixou dúvidas. Mesmo com a sua tendência ideológica conservadora, é a Globo que lança a moda e desmistifica conceitos e preconceitos. Dentro dessa linha – agora conflitando com todos os segmentos que seguem a sua rota política – a Rede Globo de Televisão desagrada aos que estão radicalmente em rota de colisão. Há quem diga que seja pelo recuo na publicidade oficial. Também tem quem sugira uma posição de confronto com o atual Governo, que não fixou posição no comando do País.

O Jornal Nacional é o de maior audiência de todo o Brasil. As concorrentes sequer se aproximam. Há quem duvide da idoneidade absoluta nos fatos que publica, além de uma decantada parcialidade, hoje tolerada pelas maiores redes de comunicação do mundo. A Globo erra em não declarar posição, mas também não a esconde. Mas, sobre a matéria da ida do suspeito de matar Marielle ao condomínio onde Bolsonaro reside, no Rio de Janeiro, dentro de uma lógica técnica da divulgação, a Globo foi correta.

Expôs o que aconteceu desde o momento em que o porteiro supostamente ligou para a casa 58 e disse que a voz era do “seu Jair”.

A reportagem exibiu todos os caminhos, inclusive que no dia e hora da visita, o então deputado Jair Bolsonaro estava em Brasília, o que comprovaria a versão de que a voz fosse dele. Exibiu a fala do advogado de defesa e fez todo o levantamento das peças para montagem da notícia, consciente de que ela teria uma repercussão acima do que se poderia esperar. E aconteceu.

Além disso, a Globo exibiu todas as reações de Bolsonaro – como é legal e natural a quem se sente ofendido – não desviando em nada de todo o fechamento da notícia tratada de forma impessoal. Deu no que deu! Os ânimos se acirraram e foi declarada guerra entre o presidente e a Globo, a ponto de se ouvir ameaça sobre a não renovação da concessão da emissora. Nada a ver! Enfim, com uma notícia exclusiva e bombástica, nenhuma emissora deixaria de exibi-la. Os contratempos fazem parte da repercussão que o fato alcança…

Quer objetividade

O governador Belivaldo Chagas (PSD) mostrou que quer objetividade do Sintese, para “buscar meios e melhorar em relação aos professores, com avaliação para corrigir os erros”.

*** – Agora, o Sintese quer reunião e conferência para nada. Chega de reunião que não leva a nada. É vergonhoso o Estado ser o mais mal avaliado na educação, disse.

*** – O que queremos é avaliar e não temos problema nenhum em copiar o que está dando certo, concluiu.

Com transparência

Belivaldo Chagas rebateu firme declarações do sindicalista Professor Dudu, de que os números apresentados pelo Governo em relação às finanças são ‘Fake’.

*** – Fake é a fala de Dudu, disse Belivaldo e continuou: “Quem tem nota nove de transparência, não esconde números. Não dei nenhuma ré”, bateu firme.

Apenas sugestão

O ex-conselheiro Reinaldo Moura dá uma sugestão sobre “esses Trucs que estão no estacionamento do DER e serão leiloados: que tal doá-los à Guarda Municipal para patrulhamento”.

*** Atuariam na Atalaia, orla da 13 de Julho, orlinha Por do Sol, Parque da Sementeira, Parque Teófilo Dantas, praça Fausto Cardoso, calçadão da João Pessoa etc…

Merenda escolar

Coincidentemente, o deputado estadual Garibalde Mendonça disse que “os triciclos podem ser úteis para prefeituras distribuírem merenda escolar nos povoados”.

*** Além de sementes para as associações que possuam convênios e de outras atividades que podem colaborar nas administrações municipais.

Reforma da Previdência

Um deputado estadual da base aliada disse ontem – pedindo off – que o Governo deve enviar a Reforma da Previdência do Estado ainda no mês de novembro.

*** A informação é que técnicos do Governo estão elaborando o projeto lei, mas não foi confirmado o envio para o próximo mês.

Distribui cestas

Professores de Pirambu, em greve por dois dias, recebem cestas básicas do sindicato. Alguns deles já não têm mais o que comer em casa.

*** Dois meses sem salário e sem perspectivas, os professores agora dependem da ajuda de familiares e amigos para não passar fome.

*** Alguns já estão com água e luz cortadas e passam por situação difícil.

Sukita vai falar

O ex-prefeito de Capela, Manoel Messias Sukita, está aguardando apenas decisão do juiz para conceder entrevistas e “abrir a boca”. Tem muita coisa a falar, principalmente sobre Capela e a política de Sergipe.

*** O MP já se manifestou favorável e o diretor do presídio de Glória, onde ele se encontra preso, também entrou em consenso.

Apoio da bancada

O ex-deputado Heleno Silva (Republicanos) participou de palestra, ontem, na Câmara, junto com a bancada evangélica, sobre o momento do Brasil.

*** Segundo Heleno, todos estão apreensivos com a situação de “guerra” da Rede Globo com o presidente Jair Bolsonaro.

*** Heleno disse que Bolsonaro tem o apoio da maioria…

Sem muito gosto

A PEC que reduz o recesso parlamentar, de autoria do deputado Luciano Bispo (MDB), foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça por 22 votos. Mesmo assim, alguns dos deputados que votaram não o fizeram com convicção.

*** Nos discursos, parte deles disse que o trabalho que realizam não é igual ao de um servidor público. Sinal de que pode ocorrer reversão.

Rodrigo e o grupo

O deputado estadual Rodrigo Valadares (PTB) é hoje um dos políticos que mais segue o presidente Bolsonaro em Sergipe, apesar de ter votado em Fernando Haddad nas eleições de 2018.

*** Segundo informação de um parlamentar, Rodrigo é da oposição, mas não estaria mais no chamado G4, que se transformou em G3.

DEM em Lagarto

O DEM em Lagarto está bem encaminhado para ter o comando da deputada Gorette Reis, mesmo que ela não esteja filiada ao partido.

*** O comando do DEM naquela cidade ficaria com o empresário Nininho do Doce, que pode ser indicado para a chapa que disputará Prefeitura de Lagarto como vice.

Valdevan no Liberal

A situação de troca de partido do deputado federal Valdevan Noventa está praticamente resolvida. O parlamentar vai desembarcar do PSC e embarcar no Partido Liberal (PL).

*** A saída de Valdevan do PSC para filiação no PL, foi permitida depois de conversa entre o presidente Waldemar Costa Neto (PL), com o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), e o presidente nacional da legenda, Pastor Everaldo.

Alessandro assina

Vinte e quatro senadores assinaram carta endereçada ao presidente do STF, Dias Toffoli, em defesa da prisão de condenados em segunda instância. Entre eles está o senador Alessandro Vieira (Cidadania).

*** A carta será entregue pelo senador Lasier Martins (Podemos) ao STF antes da conclusão do julgamento, marcado para 7 de novembro.

Assunto é grave

Senador Rogério Carvalho diz que o assunto é de extrema gravidade: “a ameaça de um Golpe De Estado”, que fora feita por Eduardo Bolsonaro.

*** Rogério diz que “a questão central é que ninguém pode, por nenhum motivo, colocar em risco à Democracia ou ameaçar uma nação”!

Assalto no velório

Quem vai a velório no cemitério Colina da Saúdade precisa de certos cuidados. Domingo passado uma quadrilha assaltou todas as pessoas que estavam na vigília e levaram pertences como bolsas e celulares.

*** Há pouca segurança no local e o risco de assalto é iminente.

Um bom bate papo

Lei do retorno – Clóvis Silveira lembra que ainda bem que existe a lei do retorno sempre colocando atitudes e pessoas em seu devido lugar!

Vai a Brasília – Prefeito Edvaldo Nogueira viajou hoje a Brasília para tentar recursos para a Prefeitura de Aracaju junto aos ministérios.

Caso Marielle – Ontem foi um dia de movimentação na Câmara Federal sobre as notícias do Caso Marielle. A cada instante uma notícia diferente e um discurso quente.

Nós da Vida – O poeta João Francisco (Chico Buchinho) lançou ontem o seu livro “Nós da Vida”, no Museu da Gente Sergipano. Muito movimentado.

Fez protestos – Ontem à tarde um grupo de bolsonaristas fez protesto em frente à Rede Globo, no Rio de Janeiro. Xingava a emissora pela matéria sobre Marielle.

Ditava rumos – Maria diz que historicamente, a Globo ditava os rumos do país. Ela não se conforma que agora é o povo que faz isso.

Sem adesão – Com chance de derrota, Câmara Federal adia votação do projeto de armas de fogo. Texto não teve adesão nem dos partidos de centro.

Bloqueio de fundo – Ana Helena diz que Bolsonaro pediu bloqueio de fundo partidário do PSL e afastamento de Bivar da direção.

Caso Celso Daniel – Igor Araújo sugere: Agora que já temos a elucidação do caso Marielle, vamos voltar aos casos Celso Daniel e a tentativa de assassinato do Bolsonaro.