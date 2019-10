Ex-presidiário tenta estuprar uma mulher em supermercado, morre em confronto

31/10/19 - 05:14:06

Um ex-presidiário morreu no final da tarde desta quarta-feira (30) após tentar estuprar uma mulher em um banheiro de um supermercado em Aracaju.

As informações são de que o ex-presidiário Carlos Rafael Santos, 30 anos, que já cumpriu pena por uma prisão em flagrante pelo crime de estupro, tentou estuprar a mulher dentro do banheiro, quando ela reagiu e começou a gritar, o que chamou a atenção das pessoas que acionaram a polícia.

Em seguida, Carlos Rafael saiu semi-nu do banheiro e correu para a parte externa do supermercado, tentando se esconder em um terreno baldio nas proximidades.

Policiais do Cope que estiveram no local, realizaram buscas na região e localizaram Carlos Rafael que estava com um revólver e reagiu à prisão. Ele acabou sendo baleado. Socorrido pelos policiais, ele foi levado para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A mulher, bastante assustada foi levada para o Cope, onde recebeu suporte e prestou os primeiros esclarecimentos à polícia.

Foto SSP