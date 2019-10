INCÊNDIO ATINGE DEPÓSITO DE MATERIAIS BÉLICOS DO BATALHÃO DE CHOQUE

31/10/19 - 09:28:48

Um incêndio foi registrado na noite desta quarta-feira (30), no Batalhão de Polícia de Choque, localizado no Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

As informações são de que o fogo atingiu um galpão com materiais bélicos da companhia. O Corpo de Bombeiros foi acionado, agiu rápido e conteve as chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Batalhão de Choque, a perda material será contabilizada durante perícia técnica e trabalho de rescaldo que está sendo realizado na manhã desta quarta-feira (31).