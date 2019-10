Jason Neto acredita que haverá aumento salarial para sevidores em 2020

31/10/19 - 16:34:32

“Há muito tempo que os servidores de Aracaju não têm reajuste salarial”, foi assim que o vereador Jason Neto (PDT) começou seu discurso nesta quinta-feira, 31, na Câmara de Vereadores de Aracaju. O parlamentar destacou a importância de haver uma valorização para os servidores.

“Sou totalmente a favor que os servidores tenham o aumento salarial. O STF aprovou, por seis votos a quatro, que o líder do poder executivo não seja obrigado a conceder aumento. Mas o líder pode sim, e deve, apresentar uma justificativa explicando o por que dessa reposição salarial. Por tanto, é inaceitável que os servidores sofram sem ter seus reajustes”, disse Jason Neto.

O vereador falou que entende a situação atual da prefeitura de Aracaju. “Sei da dificuldade do prefeito Edvaldo Nogueira quando assumiu a gestão. Encontrou salários e 13° atrasados e, mesmo assim, conseguiu regularizar essa situação. Mas chegou a hora do prefeito fazer um esforço para conceder um reaguste. O sevidor precisa”, argumentou.

Jason Neto cobrou também o PCCV das classes que não têm o plano. “É muito importante que o prefeito olhe mais para as classes que ainda não podem usufruir do plano de cargos e salários a exemplo dos agentes de trânsito da SMTT. Eles estão numa situação difícil e precisam ser incluidos no plano”, solicitou o vereador do PDT.

Fonte e foto assessoria