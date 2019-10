JUSTIÇA OUVE TESTEMUNHAS SOBRE ASSASSINATO DO PASTOR ANDERSON

da Agência Brasil

O processo corre em segredo de Justiça e não foram divulgadas mais informações sobre a audiência, à qual a imprensa não teve acesso. Também não serão divulgadas informações sobre o teor dos depoimentos.

Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas dos Santos de Souza são réus no processo e já cumprem prisão preventiva, decretada pela mesma Vara Criminal.

O assassinato do pastor Anderson do Carmo aconteceu na casa do casal, em 16 de junho, após ele chegar de carro na companhia da mulher. Anderson foi atingido por tiros na garagem da casa, quando retornou ao carro para buscar algo que tinha esquecido.

O caso foi investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, que indiciou os dois filhos da deputada federal e ainda apura se há outros partícipes do crime.