Laranjeiras: IBGE realiza na Câmara a 1ª Reunião de Planejamento do Censo 2020

31/10/19 - 07:40:18

Técnicos da Câmara de Laranjeiras, da Prefeitura e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) se reuniram na manhã desta quarta-feira, (30), na sede do legislativo para planejar e acompanhar o processo de realização do Censo 2020, que acontecerá no período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2020.

Esta é a primeira reunião realizada pelo IBGE para tratar do Censo 2020 em Laranjeiras. As reuniões também demonstram a transparência das ações realizadas durante a execução das atividades.

Através do Censo, o IBGE atualiza as informações, que contribuem para o desenvolvimento e implementação de Políticas Públicas. Assim como, são importantes para a realização de investimentos, tanto dos governos, quanto da iniciativa privada.

“Essas reuniões também são importantes para que a população tenha ciência das ações a serem realizadas e para que o poder público municipal some esforços na divulgação das atividades e na cessão do espaço de trabalho para a equipe do IBGE. O apoio dos poderes públicos e da população são de extrema importância”, disse o Coordenador de Área do Censo 2020, Lucas Emanoel Rodrigues.

TDantas Comunicação/ASCOM CML.