Menor é apreendido com arma dentro de ônibus da Coopertalse em Salgado

31/10/19 - 16:48:15

Na tarde desta quinta-feira, dia 31, policiais militares lotados na 2ª Companhia do 6º Batalhão, que tem como comandante a Capitã Márcia Cristina, através das guarnições Iguanas 31 e 32, compostas pelo 1ª Sargento Edicláudio, 3º Sargento Gois Neto, Cabo Marques e Soldado Santana, foram acionados via CIOSP informando de que havia um suspeito armado em um micro ônibus do transporte intermunicipal da COOPERTALSE, de prefixo 221.

Imediatamente os militares efetuaram a abordagem ao veículo no centro da cidade de Salgado e ao efetuarem a abordagem dos passageiros, encontraram em poder de um menor de 14 anos, um revólver calibre 38, com capacidade para 06 munições, aparentemente de 05 polegadas, inoxidável, o qual estava desmuniciado, além de apreender também com o mesmo, 02 aparelhos celulares (01 moto G5s e 01 moto G2).

O menor infrator, a arma de fogo e os celulares apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Salgado para adoção providência legais cabíveis.

Matéria do blog Espaço Militar