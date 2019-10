MULHER FURTA 33 PARES DE CHINELO EM SUPERMERCADO A ACABA PRESA EM FLAGRANTE

31/10/19 - 12:39:39

Policiais do GETAM do 6º BPM foram acionados na manhã desta quinta-feira (31), por funcionários de um Supermercado no município de Estância, para atender a uma ocorrência de furto de objetos do estabelecimento.

No local, os militares foram informados que havia três pessoas realizando furtos no estabelecimento comercial. Em seguida, os policiais foram confirmar as informações e as pessoas foram identificadas pelo sistema de monitoramento.

Por conta disso, os PMs localizaram e prenderam uma mulher com uma bolsa e 33 pares de sandálias pertencentes ao supermercado.

Ao ser questionada com quem estava, ela afirmou que agiu com mais duas pessoas, que correram e a deixaram sozinha ao perceber que foram flagradas.

Diante disso, a mulher e o material apreendido foram conduzidos a DERPOL para que se tomem as medidas cabíveis.