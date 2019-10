Operação conjunta resulta na apreensão de 130 pedras de crack em Socorro

31/10/19 - 10:44:00

A droga foi encontrada pronta para comercialização em um terreno baldio

Uma ação conjunta entre policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha e da 3ª Cia do 5º Batalhão de Polícia Militar realizada nesta quarta-feira (30), resultou na apreensão de 130 pedras de crack. A ação ocorreu no conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais foram até a rua 55 do conjunto Parque dos Faróis para averiguar e reprimir a venda de entorpecentes que ocorria na localidade. Ao chegarem na região informada, nenhum suspeito foi avistado pelas equipes policiais. Após a realização de uma varredura na área, 130 pedras de crack embaladas e preparadas para venda foram encontradas em um terreno baldio e apreendidas. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Informações e foto SSP