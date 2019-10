POLÍCIA MILITAR EMITE NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE PRINCÍPIO DE INCÊNDIO NO BPCHQUE

31/10/19 - 11:21:32

O Comando da Polícia Militar do Estado de Sergipe vem a público esclarecer sobre o princípio de incêndio que aconteceu na noite dessa quarta-feira, 30, na Reserva de Armamentos do Batalhão de Polícia de Choque, no bairro Ponto Novo, em Aracaju, não teve grandes proporções.

O fato aconteceu na reserva de armamento da unidade e, ao ser percebido, foi controlado inicialmente pelos próprios militares de serviço que, logo em seguida, acionaram o Corpo de Bombeiros que chegou rapidamente.

Uma investigação já está sendo realizada onde serão apuradas as causas e os danos ocasionados neste incidente.

Fonte: PMSE