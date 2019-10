POLÍCIA MILITAR REAFIRMA O COMPROMISSO COM O NATAL ILUMINADO

31/10/19 - 17:01:49

Mantendo o trabalho desenvolvido desde a implantação do projeto Natal Iluminado, realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), reafirmou seu compromisso com a manutenção da segurança e ordem nos ambientes ornamentados com a decoração das luzes de natal, que cria um cartão postal especial para o público sergipano nas praças Fausto Cardoso, Almirante Barroso e Olímpio Campos, em Aracaju.

A confirmação da continuidade das ações da Polícia Militar no Natal Iluminado se deu em reunião realizada no Quartel do Comando Geral da PM (QCG), com participação do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves e do comandante da PM, coronel Marcony Cabral. A reunião contou com a discussão sobre os preparos logísticos da ação de segurança da corporação e disposição de efetivo para garantir a proteção dos consumidores das lojas do Centro Comercial de Aracaju, além das áreas ambientadas do projeto. Nos anos anteriores a atuação da PM por meio do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC) e Batalhão do Policiamento de Turismo (BPTur), foi fundamental para a festa natalina transcorrer na mais perfeita ordem.

O Natal Iluminado é o maior projeto artístico, cultural, musical e turístico da capital sergipana e contará mais uma vez com a atuação da PM que irá prover a ordem e garantir a segurança das mais de três mil pessoas que visitam as praças durante as noites de novembro, dezembro e janeiro, durante a programação do evento. O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, destacou a importância da participação da corporação policial militar no evento e destacou que o público valoriza a atuação da polícia pela sua atuação.

“O Natal Iluminado recebe mais de três mil pessoas por noite nas praças iluminadas e várias famílias ficam até tarde da noite tirando fotos, admirando a decoração e aproveitando a praça como ambiente de convívio. Em todas as edições do Natal Iluminado, a PM participou de maneira decisiva e importante. Isso nos deu resultados importantes, pois nunca foi registrada nenhuma ocorrência de qualquer tipo nos dias do Natal Iluminado em Aracaju. A segurança promovida pela Polícia Militar é fundamental para que o trabalhador do comércio e para nossos visitantes. Turistas de outros estados que visitaram a decoração do natal, destacaram a segurança como um dos principais fatores para o bem-estar em nossa praça. O Natal Iluminado leva as famílias à praça e isso só é conquistado com o apoio e o excelente trabalho da Polícia Militar nos ambientes”, comentou Maurício.

Segundo o comandante-geral da PMSE, coronel Marcony Cabral, a iniciativa do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac é muito importante, proporcionando uma programação cultural para a população e para os turistas que visitam a cidade.

“A PMSE mais uma vez torna-se parceira dessa iniciativa, disponibilizando toda a logística necessária para o policiamento, bem como a banda da Polícia Militar e outros setores que também poderão ser empregados durante o evento. O compromisso da corporação é oferecer uma segurança pública de qualidade aos visitantes, sendo assim, temos a absoluta certeza que mais uma vez o Natal Iluminado será um sucesso de público. A Polícia Militar de Sergipe valoriza o Natal Iluminado, iniciativa importante para nosso turismo, comércio e cidadania”, disse o comandante.

A reunião também teve a participação do comandante do CPMC, coronel Moura Neto, do coordenador da PM-5, tenente-coronel Fábio Machado, do coordenador de comunicação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Lúcio Flávio, e do assessor legislativo institucional do sistema, Tiago Rangel.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria