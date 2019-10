PMA e Fecomércio dialogam sobre esquema de segurança para o Natal Iluminado

31/10/19 - 06:28:53

Na tarde desta quarta-feira, 30, o secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, esteve reunido com o superintendente da Federação do Comércio de Sergipe (Fecomércio/SE), Maurício Gonçalves, para alinhar ações voltadas à segurança do Natal Iluminado.

Na ocasião, foi apresentado o projeto das estruturas que serão montadas para comportar a programação. O projeto 2019, que será desenvolvido durante 38 dias, inclui a Casa do Papai Noel, um túnel iluminado, interligando as duas praças, um presépio em tamanho real, e um carrossel. Também haverá espaço para as apresentações culturais.

O secretário Luís Fernando reforça o empenho da Prefeitura para garantir a segurança e tranquilidade da programação. “Atuaremos com a segurança, a partir da ação da Guarda Municipal, e com a inspeção das estruturas, por parte da Defesa Civil de Aracaju”, indicou.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, avalia positivamente o diálogo e ressalta que o principal objetivo é proporcionar a melhor experiência possível ao público. “A gente tem essa conversa para alinhar as ações que serão desenvolvidas durante o Natal Iluminado. Pontuamos toda a estrutura que será disposta para garantir a segurança dos cidadãos. Nosso maior intuito é justamente proporcionar um natal realmente iluminado para o público”, frisou.

O secretário da Defesa Social, Luís Fernando, acrescenta que essa é uma articulação de sucesso. “É uma parceria boa para nós, para o município e, principalmente, para as pessoas que irão frequentar o Centro da cidade com segurança, vendo um natal iluminado cada vez mais bonito. Atuaremos de forma estratégica e intensificada para garantir que tudo transcorra bem, com segurança e tranquilidade”, finalizou.

Participaram da reunião o diretor geral da Guarda Municipal de Aracaju, subinspetor Fernando Mendonça; o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado; e o coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes.

Fonte e foto AAN