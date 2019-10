Reutilizando banners, alunos do IFS confeccionam objetos para doar ao GACC

Sustentabilidade em prol da Solidariedade: Estudantes do curso de Saneamento Ambiental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) estão desenvolvendo um projeto para reutilizar banners, sob a supervisão da professora de Educação Ambiental Flavia Dantas Moreira. Para tanto, têm como parceiros o Governo de Sergipe e o Grupo de Apoio à Criança com Câncer – GAAC.

Os estudantes Any, Lucas, Nélio, Roseane e Sara formataram um projeto que contempla os aspectos social, econômico e ambiental, pois irão doar os protótipos a crianças assistidas pelo GAAC; contribuirão para reduzir a quantidade de resíduos no meio ambiente e irão gerar emprego e renda para costureiros.

“As peças confeccionadas serão doadas ao GAAC no dia 12 de novembro. A preocupação em preservar o meio ambiente deve fazer parte da vida de todos. Por isso, nunca é cedo demais para começar a desenvolver essa temática com as crianças. Criar uma consciência ecológica nos pequenos cidadãos, ainda na infância, aumenta consideravelmente a chance de que sejam adultos engajados na preservação da Terra”, explica Nélio Miguel, um dos desenvolvedores do Projeto.

Além disso, destacam os estudantes do IFS, as crianças tendem a compartilhar o que aprendem na escola com os pais e familiares, algo que aumenta a disseminação do conhecimento acerca da necessidade de dar um destino adequado ao lixo.

Porém, trabalhar a temática vai muito além de simplesmente despertar essa consciência. O intuito é proporcionar situações que possibilitem a reflexão e façam com que essas crianças, de fato, sejam a diferença no mundo.

O Projeto Reutilizar Banner irá gerar renda para as costureiras e trazer alegrias para as crianças do GAAC ao tempo que irá chamar atenção da população sergipana.

Qualquer pessoa pode doar banners ao Projeto, depositando-os em uma das caixas coletoras que estão espalhadas por todo o campus do IFS Aracaju ou simplesmente fazer uma peça exclusiva com banner que não mais utiliza, para evitar o descarte desse material no meio ambiente. “Basta pegar um banner e ir ate um estofador, como é o caso do “Arte Estofados”, que fica localizado na rua Rafael de Aguiar, 735, no bairro Pereira Lobo”, destaca Sara.

“É fantástico poder participar de um projeto como esse. Só tenho a agradecer ao IFS e à professora Flávia Moreira por nos proporcionar essa experiência única, mostrando que é possível preservar o meio ambiente e ainda gerar renda para a população. Em tempos de crise, projetos como esse são a fonte de renda para diversas pessoas. Estamos ansiosos para entregar essas pequenas lembranças às criança do GAAC; será um momento fantástico”, ressaltou Nélio Miguel.

Da assessoria