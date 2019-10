SEMANA DO COMERCIÁRIO É COMEMORADA PELO FECOMÉRCIO/SESC/SENAC

31/10/19 - 13:25:09

O dia do comerciário, celebrado em 30 de outubro, está tendo uma programação especial promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac de Sergipe com ações direcionadas ao público trabalhador das lojas do comércio varejista do Centro Comercial de Aracaju, destacando a importância dos profissionais para o segmento econômico, promovendo valorização dos colaboradores das empresas que são a mola mestra da economia do estado.

Durante a semana estão sendo realizadas ações de integração, promovidas pela equipe do Núcleo de Comunicação e Marketing do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, nas lojas do comércio, levando brindes e sorteios para os trabalhadores do comércio. Os participantes da ação estão concorrendo a prêmios ofertados pela Fecomércio, a exemplo de um final de semana com acompanhante no Hotel Sesc Atalaia.

A equipe de relacionamento do sistema promoveu um arrastão, levando muita animação e alegria para os trabalhadores do comércio e consumidores presentes nas lojas das ruas José do Prado Franco e calçadões do centro da capital. O gerente de loja Robério Silva destacou como essa ação é importante para o comerciário se sentir mais integrado com o sistema que representa os interesses dos trabalhadores.

“Receber a visita do pessoal do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac em nossa loja é muito bom, nós ficamos felizes pelo reconhecimento que eles nos dão e pelo valor que representamos para as empresas e para o consumidor. Isso nos deixa muito felizes e vivemos momentos de alegria com a presença de vocês aqui, para nos trazer essas ofertas. É por isso que eu valorizo o sistema Fecomércio/Sesc/Senac”, disse Robério.

Já a comerciária Elaine Santos, disse que é importante essa valorização que o sistema dá aos trabalhadores. “Foi muito bom ter o sistema aqui, conversando com a gente, trazendo brindes e esse sorteio para mim e meus colegas. Realmente comemoramos o dia do comerciário em nosso trabalho e sendo valorizados pelo Sesc porque nós valorizamos o Sesc, o Senac e a Fecomércio pelo que eles fazem pela gente”, comentou.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, deputado Laércio Oliveira, o dia do comerciário é importante para que eles se sintam valorizados como trabalhadores, pois são os pilares fundamentais da existência do sistema, que desenvolve suas ações pensando na melhor qualidade de vida para os colaboradores das empresas do comércio.

“O trabalhador do comércio é um elemento muito importante na existência do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, pois nós trabalhamos para que eles tenham garantido seu bem-estar, sua qualidade de vida e isso nós fazemos com muito afinco. Reconhecer o profissional de vendas do comércio é importante, pois são eles que fazem as empresas se movimentarem, venderem e crescerem para que possam gerar mais emprego e renda para as pessoas. Parabéns a todos os comerciários de Sergipe, que merecem nosso carinho e respeito”, afirmou Laércio Oliveira.

As ações da semana do comerciário continuam até sexta-feira, com visitas às lojas do Centro Comercial de Aracaju, para o desenvolvimento das ações integradoras entre o sistema e seu público razão de existência.

Por Márcio Rocha

Foto assessoria