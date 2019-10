SERGAS anuncia as empresas selecionadas para negociação de fornecimento de gás

31/10/19 - 16:27:14

No ano de 2018 as companhias de distribuição de gás natural do Brasil iniciaram uma chamada pública coordenada em busca de propostas de suprimento de gás natural . A chamada é um movimento coordenado entre Distribuidoras Locais de Gás Canalizado (CDL) do Brasil com o objetivo de buscar as melhores condições de suprimento para o mercado atendido pelas Distribuidoras, diversificando o portfólio de aquisição de gás natural, e dando oportunidade a todos os agentes do mercado nacional e internacional de suprir gás natural para as distribuidoras.

Em Sergipe, a distribuição local de gás natural canalizado é realizada pela Sergipe Gás S/A (SERGAS) que selecionou 3 proponentes para a próxima fase do processo da chamada pública de negociação de contratos de suprimento, são eles:

PETROBRAS: Petróleo Brasileiro S.A.;

CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S.A.;

GOLAR – Golar Power Latam Participações e Comércio Ltda;

Segundo o Diretor Presidente da Sergipe Gás, Valmor Barbosa, a chamada pública coordenada é um dos meios com o qual as distribuidoras têm buscado reduzir os seus custos de aquisição do gás natural e consequentemente as tarifas finais praticadas ao consumidor, incentivando a entrada de novos supridores no mercado. A instalação de um terminal de regaseificação de Gás Natural Liquefeito (GNL) na Barra dos Coqueiros (SE) é um fator que facilita a entrada de novos supridores em território sergipano e pode possibilitar uma vantagem competitiva para o estado nestas negociações, atingindo os objetivos de modicidade tarifária e interiorização dos serviços.

Fonte e foto assessoria