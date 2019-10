Titãs está de volta a Aracaju e promete show emocionante em janeiro 2020

31/10/19 - 06:03:43

A banda Titãs vai reviver o clássico álbum acústico da MTV, lançado em 1997, em show no dia 25 de janeiro de 2020, às 21h, no Teatro Tobias Barreto em Aracaju. A apresentação conta com Branco Melo (Voz, piano e baixo), Branco Melo (voz, violão e baixo) e Tony Bellotto (voz, guitarra acústica e violão). No palco, o grupo tem o apoio dos instrumentistas Mário Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra e vocal de apoio).

No repertório, sucessos como Sonífera Ilha, É Preciso Saber Viver e Pulso. Os Titãs também vão relembrar baladas como Enquanto Houver Sol e Epitáfio. A estreia do novo show foi no dia 23 de fevereiro no interior de São Paulo. Paralelamente à turnê, a banda segue na estrada com a ópera-rock Doze Flores Amarelas, de 2017.

O projeto Titãs Trio Acústico traz os três remanescentes originais da banda Branco Mello, Sergio Britto e Tony Bellotto. Durante o espetáculo, dirigido por Otávio Juliano, os cantores contam histórias e trocam ideias com o público.

Serviço

Show: Titãs Acústico

Quando: 25 janeiro de 2020 – 21h (sábado)

Onde: Teatro Tobias Barreto

Classificação: 16 anos

Informações: 3179-1490 / 3179-1496

Vendas: bilheteria do Teatro, Cental Ticket e site www.guicheweb.com.br

Valores: Inteira R$ 200 / meia R$ 100

Realização: Iris Produções

Assessoria de imprensa: Navarro Comunicação