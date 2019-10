TRANSFERÊNCIA DE RENDA BENEFICIA MAS DE 700 FAMÍLIAS EM CARMÓPOLIS

– Uma grande mudança na vida dessas chefes de família, que agora terão a liberdade de escolher o que comprar para alimentar seus filhos, foi com essas palavras que o prefeito de Carmópolis, Alberto Narcizo da Cruz Neto, o Beto Caju, comemorou o lançamento do cartão de transferência de renda “+MaisDignidade”, que beneficia 760 famílias do município com R$ 100,00 mensais, destinados exclusivamente à compra de alimentos em estabelecimentos credenciados, injetando R$ 76 mil mensalmente na economia local.

Na manhã de quarta-feira (30), cerca de três mil pessoas lotaram o Centro de Treinamento de Ginástica Arthur Zanetti, em Carmópolis, para assistir à entrega do cartão social que, por ora, permite a compra de gêneros alimentícios no Supermercado e Panificação Família Andrade e Supermercado Carmópolis. Os beneficiários que residem no Povoado Aguada poderão adquirir os produtos na Mercearia Preço Bom do ITA, Mercearia Mota e na Mercearia Itabaiana.

A empresa administradora do +MaisDignidade, a TEM Cartões, já está realizando visitas a estabelecimentos comerciais de Carmópolis e de Aguada a fim de credenciá-los e assim ampliar a oferta de produtos e a competição por melhores preços, informou a secretária de Desenvolvimento, Inclusão e Assistência Social, Karla Cruz. Ela explicou ainda que os beneficiários do programa poderiam fazer compras assim que saíssem da solenidade. “O dinheiro já está na conta”, disse.

Beto Caju agradeceu aos vereadores pela aprovação da lei que criou o cartão +MaisDignidade. “Nossos parlamentares foram sensíveis, e a eles agradeço por nos permitir levar cidadania e respeito às essas famílias. A fila que vocês vão enfrentar agora é do caixa do estabelecimento onde comprarem seus alimentos. Nada de esperar pela cesta básica ou pela boa vontade do político A ou B”, disse o prefeito ao entregar o cartão à beneficiária Ana Paula Andrade, de Aguada.

O evento reuniu secretários e servidores municipais, os vereadores Cristiano Mendonça, João Gilberto (Gil), Genilda Couto e Adilson Ramos, e contou com a participação do Coral de Idosos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).