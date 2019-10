Vereador relata demora no exame de corpo delito para vítima de violência doméstica

31/10/19 - 16:40:24

O vereador Seu Marcos (PHS) voltou a denunciar o descaso que é o atendimento às vítimas de violência contra mulher prestado por alguns órgãos públicos da capital. De acordo com o parlamentar, a moradora do Bugio, violentada no último dia 24, teve exame de corpo de delito agendado para o próximo mês.

“Veja o descaso que é o atendimento à mulher vítima de violência doméstica em Aracaju. Após ser atendida pelo DAGV, a vítima recebe a autorização do exame de corpo de delito. Vai ao IML que agenda para daqui a 8 dias. Quero saber se fosse a filha de um comandante, demoraria tanto tempo assim? Corre o risco das marcas não existirem mais”, questionou o legislador.

Seu Marcos também esclareceu o papel do vereador. “Tenho ouvido comentários de bastidores, dizendo que eu falo demais. Vou continuar falando sim. Ache ruim quem quiser. Como é que uma mulher é violentada e o exame é marcado para daqui a 8 dias? A voz das mulheres ‘surradas e espancadas’ vou continuar defendendo. Doa a quem doer”, alertou.

Encaminhamentos

No próximo dia 8 de novembro está marcada uma reunião no Ministério Público de Sergipe (MP/SE) para discutir o atendimento às vítimas de violência doméstica na capital. A iniciativa foi da promotora do Centro de Atendimento Operacional (CAOp) da Mulher do MP/SE, Euza Missano, após assistir o pronunciamento do vereador Seu Marcos, na última terça-feira, 29.

“Quero agradecer a Euza Missano por marcar essa reunião com os representantes dos órgãos de defesa da mulher, a exemplo da OAB/SE. Dr. Euza não tem medido esforços na luta pelos direitos das mulheres em Sergipe”, comemorou.Foto Gilton Rosas

Por Marta Costa