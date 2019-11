1º Bazar Batalá acontece na próxima sexta-feira, dia 08, em Aracaju

01/11/19 - 05:31:27

Na próxima sexta-feira, dia 8 de novembro, das 9h às 22h, acontecerá o 1º BAZAR BATALÁ. Com o objetivo de promover a moda sustentável, o Bazar terá peças no valor de até R$50, com roupas, sapatos, bolsas, acessórios, artigos de decoração, brinquedos e muito mais. O evento terá também música ao vivo, apresentação do grupo Batalá Sergipe, barraquinhas de lanches e bebidas, desfiles e sorteios. A entrada é gratuita. Imperdível!

1º BAZAR BATALÁ

Data: 8 de novembro (sexta-feira)

Horário: das 9h às 22h

Local: Rua Romeu Santos, 81, Salgado Filho (próximo ao Bar Dedinho de Prosa)

Entrada: Gratuita

Classificação Livre

Da assessoria