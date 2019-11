Cultura Pós-Humana e seu impacto na Medicina foi tema do Almoço Somese

01/11/19 - 09:07:30

O Almoço Somese dessa quinta-feira, 31, recebeu como convidado, o Neurologista pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, Neurorradiologista Diagnóstico e Intervencionista pela EPM-UNIFESP, Doutor em Ciências (Radiologia) pela USP, diretor e proprietário da Neuroclínica em Itabaiana, Dr. Ivanilson Alves de Oliveira, que abordou o tema: “Cultura Pós-Humana e seu Impacto na Medicina”.

O presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, parabenizou o colega pelo tema abordado durante o Almoço e o convidou para realizar uma palestra para seus alunos do 1º período de medicina. “Nós médicos, devemos estar atentos sobre a cultura pós-humana que é uma realidade com os avanços tecnológicos e discutir com os colegas, é fundamental”, pontuou Dr. Aderval.

Segundo o palestrante, o tema abordado é importante para ventilar o assunto com os colegas sobre a situação da medicina e a situação cultural geral e, como isso, afeta o exercício da medicina. “O debate foi muito produtivo e de alto nível. Os colegas expuseram seus pontos de vista, alguns concordantes e outros não, mas foi bastante proveitoso e agradeço à Somese pelo espaço”, destacou Dr. Ivanilson.

De acordo com a médica dermatologista, Dr. Maria Amália Andrade, a palestra foi muito boa e bastante atualizada. “Estamos vendo a evolução do ser humano e percebemos que o homem para evoluir sempre destruiu sua civilização anterior e atualmente está sendo, paulatinamente, substituído pela inteligência artificial”, enfatizou Dra. Amália.

A médica neurologista, Dra. Larissy Lima Santos, achou um tema muito interessante e necessário de se discutir e que aponta mudanças tão rápidas, da sociedade em si e da medicina. “Tenho uma visão muito diferente do colega, mas mesmo assim, a gente tem que escutar outra linha de raciocínio. Estamos sendo confrontados com situações que não existem verdades absolutas e precisamos reinventar e repensar os nossos conceitos. É uma contrapartida para reflexão”, explanou Dra. Larissy.

