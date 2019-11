AI-5 nunca mais!

01/11/19 - 08:29:18

O Brasil ficou estupefato ao assistir o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) defender a reedição do sangrento Ato Institucional nº 5. O espanto maior foi porque o partidário do retorno da ditadura militar é um parlamentar, que jurou respeitar a Constituição. Ao propor a volta do AI-5, o deputado “Zero Três” incitou e fez apologia ao crime. Ao contrário deste zé ruela, o Brasil jamais deve esquecer que naquele tempo de escuridão, os adversários do regime militar eram submetidos a castigos cruéis, tais como choque elétrico, palmatória, afogamento, pau de arara, cadeira do dragão e, finalmente, à morte. Portanto, com sua nefasta pregação, este golpista de meia tigela desrespeitou a memória dos brasileiros presos, torturados e mortos nos porões da ditadura. Aqui mesmo em Sergipe dezenas de cidadãos sofreram o diabo nas mãos de torturadores covardes. Por fim, é preciso lembrar aos ressentidos, aos grandes e pequenos ditadores escondidos nos desvãos de uma democracia imatura que, a despeito das acirradas disputas partidárias, há no país um sólido sentimento de repulsa à arbitrariedade e à tirania. Tortura, nunca mais!

PSTU na briga

O PSTU terá candidato próprio à Prefeitura de Aracaju. Segundo Vera Lúcia, a ex-candidata à Presidência da República, já está quase definido que o partido apresentará Gilvani Alves dos Santos como seu prefeiturável. Empregado da Petrobras, o distinto disputou o governo de Sergipe na eleição passada, tendo obtido cerca de 4,8 mil votos. Esta informação é do blog Primeira Mão. Então, tá!

Mala preta

Fala-se à boca miúda pelas esquinas de Sergipe que alguns políticos desonestos estão engordando animais silvestres para negociá-los na campanha eleitoral de 2020. Aqueles mais afortunados estão com uma grande criação de Tartarugas (R$ 2), Garças (R$ 5), Araras (R$ 10), Micos-Leão-Dourado (R$ 20), Onças (R$ 50) e Garoupas (R$ 100). A ideia dos safados é colocar estes animais em malas pretas para trocá-los por votos, principalmente no interior sergipano. Alô, Ibama, se ligue!

Aposentadoria

Muita gente não sabe que, mesmo sem ter uma renda, as donas de casa também podem se aposentar e receber o benefício mensal. Basta estarem inscritas no INSS e pagar as contribuições. Elas podem se inscrever na Previdência como contribuintes facultativas, desde que não exerçam outra atividade que as tornem contribuintes obrigatórias. Ah, bom!

Bem na fita

O sergipano Giuseppe Serra Seca Vieira é o novo diretor de Desenvolvimento de Projetos de Assentamento do Incra. Assinada pela ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a portaria de nomeação de Giuseppe já foi publicada no Diário da União. O novo diretor nacional do Incra vem a ser filho de José Vieira, empregado aposentado da Petrobras em Sergipe. Legal!

Beque sentado

E o governador Belivaldo Chagas (PSC) deu o pontapé inicial do jogo Anões contra Jamaicanas. Foi durante a inauguração do Ginásio de Esportes Joaldo Lima de Carvalho, em Itabaianinha. A bola chutada pelo “Galeguinho” passou longe do gol, mas a torcida aplaudiu o lance mesmo assim. O governo investiu R$ 1,1 milhão na pintura geral do ginásio, instalação de piso vinílico, cobertura, recuperação das instalações elétricas, dos vestiários e banheiros. Marminino!

Mexa-se

Quase 90% dos que abandonaram as atividades físicas e os esportes o fizeram antes dos 34 anos. Segundo a Pesquisa Diagnóstico Nacional do Esporte, 45% dos entrevistados tornaram-se sedentárias entre os 16 e os 24 anos de idade. Na faixa etária seguinte, de 25 a 34 anos, 18% abandonam a prática. O início do sedentarismo se dá antes dos 15 anos para 26,8% dos que já praticaram esporte ou atividade física e pararam. Vixe!

Ouro negro

A Bacia Sergipe-Alagoas receberá investimentos de US$ 2 bilhões nos próximos anos. A Petrobras opera algumas concessões e já fez seis descobertas na região. Ao mesmo tempo, o consórcio Exxon Mobil/Enauta/Murphy também aposta no potencial de Sergipe, já tendo adquirido nove concessões na área. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, as águas profundas da costa sergipana despontam como uma nova fronteira de produção de óleo e gás. Estima-se que a bacia possui cerca de 2,2 bilhões de barris de óleo. Esta informação é do jornal Valor Econômico.

Luz de vela

A Prefeitura de Salgado teve a energia desligada por falta de pagamento. O atraso da fatura também deixou à luz de vela a sede do Conselho Tutelar e vários outros órgãos municipais. A Energisa alega que o tratamento dado à Prefeitura de Salgado é idêntico ao dispensado a todos os consumidores que não pagam em dia pelo consumo de energia elétrica. Misericórdia!

Dinheiro a rodo

Quer ganhar o equivalente a um apartamento cheio de malas repletas de dinheiro, igualzinho aquele de Geddel Vieira Lima? Pois faça uma fezinha na Mega-Sena, que vai pagar R$ 40 milhões a quem acertar as seis dezenas sorteadas sábado agora. Diferente da grana suja do político baiano, o prêmio da Mega é limpíssimo e já vem descontado o imposto de renda. Tá esperando o quê? Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Vida Laranjeirense, em 4 de outubro de 1934.