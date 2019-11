Aluna de Monte Alegre passa para etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa

01/11/19 - 10:06:18

Para a professora Martha Danielly, orientadora de Emilly, a classificação para a etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa revela o talento da aluna para a escrita de textos literários

A estudante Emilly Juliana Santana, do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual José Inácio de Farias, em Monte Alegre, está entre os 38 alunos de todo o Brasil classificados para a etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP), na categoria ”Memórias Literárias”. Acompanhada da professora orientadora Martha Danielly do Nascimento Melo, ela participou, nesta semana, da segunda etapa semifinal Memórias Literárias da OLP, que aconteceu em São Paulo (SP), no período de 28 a 30 de outubro, ocasião em que se engajaram em atividades como oficinas, momentos culturais e experiências pedagógicas.

O concurso acontece a cada dois anos e os alunos escrevem um texto de acordo com a temática apresentada. Nesta sexta edição, o tema das produções é “O lugar onde vivo”, que propicia aos estudantes estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade local, contribuindo para o desenvolvimento de sua cidadania. Os alunos candidatos trabalharam os gêneros: poema, crônica, artigo opinativo e memórias literárias. Além desses, há uma novidade para esta edição: o gênero documentário.

Primeiro foi realizada a etapa escolar, na qual foi formada uma comissão julgadora que escolheu um texto de cada categoria. Após isso, foram realizadas as etapas municipal, estadual, regional e nacional. Tímida e estudiosa, Emilly Santana disse que está realizando um sonho. “Sempre gostei muito de escrever, mas eu não esperava chegar tão longe. Estou muito orgulhosa do resultado do meu texto e agradeço a orientação da minha professora e todo o apoio que recebi da escola e da minha família”, disse.

Talento

Para a professora Martha Danielly, orientadora de Emilly, a classificação para a etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa revela o talento da aluna para a escrita de textos literários. Ela conta que para a categoria “Memórias Literárias”, um dos processos de produção textual foi entrevistar uma pessoa mais velha, pedindo que contasse uma história que marcou a sua vida em seu município. Emilly escreveu sobre a sua própria tia, dona Aclécia. Com o título “O dia em que a égua desembestou”, o texto conta a história de quando a tia dela, quando criança, estava montada em uma égua junto com seu pai, um dos melhores cavaleiros da região. Segundo conta, em um determinado momento a égua começou a correr, levando o pai a cair no chão, enquanto a criança se manteve montada no animal, sem cair.

Com o texto pronto, a professora leu e orientou o que poderia ser melhorado, e então o trabalho foi sendo aprovado em cada uma das etapas pelas quais passou, até chegar à fase nacional. “É um sonho realizado. Emilly é uma aluna humilde, nunca tinha ido nem para Aracaju, e agora já esteve em São Paulo para participar de um evento tão grande e importante. Essa é uma conquista muito grande para ela. Fico animada porque, quando os alunos estão se saindo bem, nós estamos vendo o fruto do nosso trabalho”, explicou.

Para o coordenador estadual da Olimpíada de Língua Portuguesa, professor Jorge Monteiro, essa é mais uma grande conquista da rede estadual de ensino. “Isso demonstra que existem garotos e garotas da rede pública extremamente interessados na leitura. A classificação de Emilly engrandece bastante a nossa autoestima. Precisamos muito desses tipos de classificações e premiações para incentivar outros jovens que, futuramente, poderão participar desse evento”, afirmou.

Há ainda outros três gêneros textuais que estão para ser julgados na Olimpíada de Língua Portuguesa, com a participação de outros estudantes da rede estadual: poema, artigo de opinião e documentário. No dia 28 de novembro será feita a seleção dos 28 alunos vencedores e seus professores, de todos os gêneros. O evento de premiação acontecerá no dia 9 de dezembro, em Brasília, com a revelação dos vencedores.

Trecho

A seguir, um trecho do texto “O dia em que a égua desembestou“, escrito pela aluna Emilly Juliana Santana, do 6º ano do ensino fundamental do Colégio Estadual José Inácio de Farias, em Monte Alegre, selecionado para aetapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa.

“Todos que estavam na hora começaram a rir, foi ‘mangação’ geral. Como é que um dos melhores vaqueiros da região caiu de uma égua enquanto sua filha, de uns 10 ou 12 anos na época, não caiu. Foi aí que me senti a melhor cavaleira ou amazonas, como queria, de toda a região”.

Fonte e foto assessoria