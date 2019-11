Aracaju recebe palestra gratuita sobre Inteligência Financeira

01/11/19 - 10:18:04

Master Trainer Marcio Vinicius vai ensinar o público a desenvolver o lado emocional financeiro. Evento beneficente acontece na próxima terça-feira 05/11 no Atalaia Apart Hotel.

As estatísticas demonstram que o endividamento dos brasileiros continua batendo recordes. De acordo com os dados mais recentes da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual atinge 65,1% das famílias brasileiras. Visando isso, o master trainer, coach, hipnoterapeuta e treinador comportamental Marcio Vinicius irá ministrar a Palestra Inteligência Financeira às 19h00 no Atalaia Apart Hotel localizado na Avenida Beira Mar, n°1140- Bairro Farolândia. A palestra é gratuita e a entrada será feita através da entrega de 2 kg de alimentos que serão doados para uma instituição de caridade.

A inscrição acontece através do whatsapp: https://chat.whatsapp.com/BZBBQX4O5E16m1ajQeUUNH

Os conceitos e ferramentas para gerenciar melhor o dinheiro, ajudando a entender e desbloquear o subconsciente financeiro são os principais destaques da palestra. “Meu objetivo é ensinar as pessoas que elas podem desenvolver o lado emocional financeiro. É impressionante como nesses casos a falta ou até mesmo a sobra de dinheiro traz problemas para a vida das pessoas, é preciso reestruturar essa relação”, afirma o coach.

O que: Palestra Inteligência Financeira (ENTRADA GRATUITA- Doação de 2 kg de alimentos não perecíveis)

Quando: Terça-feira 05/11

Horário: 19h00

Onde: Atalaia Apart Hotel localizado na Avenida Beira Mar, n°1140- Bairro Farolândia.

Inscrições: https://chat.whatsapp.com/BZBBQX4O5E16m1ajQeUUNH ou (79) 9 9199-5151

