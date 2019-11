Audiência Pública debaterá riscos de privatização do setor de saneamento

No início de outubro, foi apresentado, na Câmara Federal, o texto substitutivo ao Projeto de Lei 3.261/2019 e apensados que visam alterar a Lei 11.445, de 2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico, e mais quatro leis. A proposta fragiliza e desestrutura todo o setor de saneamento do país e escancara a fatia lucrativa do setor para a gestão da iniciativa privada, sem qualquer garantia de salvaguarda dos interesses da população nos municípios onde água e esgotamento sanitário não darão lucro.

Para discutir o conteúdo do Projeto de Lei 3.261/2019 e aprofundar o debate sobre as consequências da privatização da água e do saneamento, será realizada uma Audiência Pública, na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), no próximo dia 8 de novembro, às 9 horas, numa iniciativa conjunta do SINDISAN com o mandato do deputado estadual Iran Barbosa, do PT, proponente da audiência, que terá como tema “O Projeto de Lei nº 3.261/2019 e os riscos de privatização da DESO para os sergipanos”.

Foram convidados para fazer o debate o presidente do SINDISAN, Sílvio Sá; Pedro Blois, presidente da Federação Nacional dos Urbanitários (FNU); Pedro Romildo, secretário de Saneamento da Confederação Nacional dos Urbanitários (CNU ); Arilson Wunsch, coordenador da Frente Nacional do Saneamento Ambiental (FNSA); e também o economista e coordenador do Dieese em Sergipe, Luís Moura; além de um representante da Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).

“Diante da onda privatista patrocinada pelo governo federal, a ordem é reforçar a resistência na defesa das nossas empresas públicas estratégicas, e a DESO é uma delas. O Projeto de Lei 3.261/19 traz grande preocupação porque seu conteúdo praticamente impõe que os municípios entreguem suas concessões dos serviços de saneamento básico para que grandes grupos econômicos privados assumam. Água e esgotamento sanitário são direitos da população, não podem ser tratados como meras mercadorias a serviço do capital. A audiência pública que estamos propondo, em parceria com o SINDISAN, é justamente para que conheçamos melhor o conteúdo desse projeto e que possamos encontrar os caminhos para resistir e preservar a DESO como uma empresa pública forte e a serviço dos sergipanos e não do capital privado”, explica o deputado Iran Barbosa.

Por George W. Silva