Confira o horário de funcionamento dos serviços municipais no feriado do dia 2

01/11/19 - 16:09:55

Neste sábado, dia 2 de novembro, é feriado nacional pelo Dia de Finados. Por conta disso, os órgãos públicos municipais que funcionam aos sábados não terão expediente, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade.

Confira o que abre e o que fecha no feriado:

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas, bem como a sede da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), os dois Centros de Especialidades Médicas (Cemar) Augusto Franco e Siqueira Campos, e demais setores administrativos. A Rede de Urgência e Emergência (Reue), que abrange os hospitais municipais, estará funcionando normalmente. No Hospital Fernando Franco (Zona Sul), localizado no conjunto Augusto Franco, funciona a urgência pediátrica, ortopédica e clínica. A Urgência Odontológica, que dá entrada pelo Hospital Fernando Franco, também estará funcionando normalmente durante o feriado nacional.

Educação

As escolas e unidades da rede municipal de educação não funcionarão. A CCTECA Galileu Galilei também não abrirá.

Funcaju

Neste sábado, todas as unidades da Funcaju ficarão fechadas.

Mercados e Feiras livres

Os mercados centrais de Aracaju (Antônio Franco, Thales Ferraz e Maria Virgínia Leite Franco) e os setoriais (bairros) funcionarão até as 12h. As feiras livres do Leite Neto, Grageru, Cirurgia, Santo Antônio, Cidade Nova, 18 do Forte, São Carlos e Santa Tereza serão realizadas normalmente, no período da manhã.

O Centro de Artesanato Chica Chaves, na Orlinha do bairro Industrial, estará fechado durante este dia.

Parque Augusto Franco (Sementeira)

O Parque Augusto Franco (Sementeira) abrirá em horário normal, das 5h às 21h45.

Guarda Municipal de Aracaju (GMA)

A GMA continuará prestando seus serviços essenciais normalmente.

Defesa Civil e Procon

A Defesa Civil permanecerá com equipes no plantão para atendimento a eventuais demandas que possam surgir através do número emergencial 199. Já o Procon, não funcionará.