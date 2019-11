BOMBEIROS FIRMA PARCERIA VOLTADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO GOLFINHO

01/11/19 - 16:36:07

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) participou de uma reunião na manhã desta sexta-feira, 1º, juntamente com representantes da Celse (Centrais Elétricas de Sergipe), Usina Termoelétrica Porto de Sergipe (UTE), que está localizada no município da Barra dos Coqueiros e será responsável por converter gás natural liquefeito em energia elétrica. O objetivo da reunião foi formalizar uma parceria entre as instituições sobre o Projeto Golfinho, que será realizado ainda neste ano, entre os dias 02 e 20 de dezembro.

A Celse é uma empresa comprometida com a sustentabilidade, preocupada em gerar o mínimo de impacto para a população, exercendo o controle ambiental das obras por meio de procedimentos rigorosos e medidas de controle. Além de gerar emprego, renda e impostos que movimentam a economia local, a empresa promove diversas ações junto às comunidades, seja por meio de investimentos em projetos socioambientais ou de parcerias com outras instituições, a exemplo da parceria com o CBMSE, no projeto Golfinho.

O coordenador de Responsabilidade Social da Celse, Daniel Mascarenhas, falou sobre a satisfação de estreitar laços entre as duas instituições. “Para nossa empresa é muito importante firmar uma parceria com o Corpo de Bombeiros, ainda mais, diante da realização de um projeto social tão importante para o desenvolvimento da comunidade”, explica o coordenador.

O Projeto Golfinho é um projeto social que visa levar informações úteis a crianças e adolescentes, para a formação de cidadãos mais conscientes de suas responsabilidades para com eles mesmos, a sociedade e o meio ambiente.

O comandante-geral do CBMSE, coronel Gilfran Mateus, comenta sobre a importância da parceria da Celse junto ao CBMSE, para a realização do Projeto Golfinho. “Já foram realizadas nove edições do Projeto, que contempla crianças e adolescentes, promovendo a inclusão dessas crianças no convívio social. A presença da Celse agrega um valor importante, sendo mais um dos patrocinadores do evento, que vai contribuir significativamente para que possamos levar a crianças e adolescentes, orientações a cerca do banho seguro no mar, perigos, prevenção, questões ambientais nas praias, ecológicas, relacionadas com primeiros socorros e outras temáticas que irá mudar a consciência desse jovens que são multiplicadores em suas famílias”, finaliza o comandante.

Fonte: CBM/SE