Crianças são flagradas deitadas no chão em setor pediátrico do Huse

01/11/19 - 09:21:59

Um vídeo com imagens de crianças deitadas no chão do setor pediátrico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) que está circulando nas redes sociais, causou grande repercussão.

Após o vídeo viralizar nos grupos de WhatsApp, a Secretaria de Estado da Saúde emitiu uma nota, informando que “os pacientes saem das poltronas e preferem ir para o chão”.

Veja o que diz a nota

O Hospital de Urgência de Sergipe(Huse), informa que esse espaço localizado no Pronto Socorro do Hospital Pediatrico Dr José Machado de Souza, é da brinquedoteca e não é orientação dos profissionais utilizarem aquele espaço para outros fins.

Ressaltamos que somos o único hospital porta aberta para atender a todos ininterruptamente e isso provoca a superlotação, pois não negamos atendimento. Neste caso, todas as crianças foram avaliadas.

Temos poltronas e longarinas para atender com mais conforto esses pacientes de baixa complexidade enquanto aguardam fechar diagnóstico, pois estão em observação. Os pais, mesmo com todos os avisos, insistem em forrar o chão para deitar as crianças. Por conta disso, a area será fechada com uma porta para evitar esses contratempos. Esses pacientes saem das poltronas e preferem ir para o chão.

Ascom/Huse

Foto redes sociais